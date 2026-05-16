Diretoria do Corinthians 'tranquiliza' torcida e nega propostas por Yuri Alberto e Matheuzinho Estadão Conteúdo 16.05.26 17h46 A semana corintiana foi quente com a revelação de Yuri Alberto de que já havia anunciado à direção alvinegra que pretende "respirar novos ares" após a Copa do Mundo. Para deixar a torcida ainda mais preocupada, surgiu um possível desejo do Zenit em contar com o lateral-direito Matheuzinho. Neste sábado, o executivo de futebol Marcelo Paz garantiu que não há propostas por nenhum jogador do clube. "Um assunto muito importante também, nesse período do ano surgem especulações e a gente vem aqui de forma oficial falar que não tem nenhuma proposta na mesa por nenhum jogador do Corinthians neste momento", garantiu o dirigente, que acompanhou o elenco na preparação final antes da visita ao Botafogo, neste domingo. Yuri Alberto tem um sonho de retornar à Europa e foi convencido no começo do ano a ficar para disputar a Libertadores. Chegou a cravar que ficaria até o fim de 20230, quando vai seu contrato, mas surpreendeu na quinta-feira, ao definir o 1 a 0 sobre o Barra, na Copa do Brasil, ao revelar que a ideia é sair do clube após a Copa. Sobre Matheuzinho, há um interesse do Zenit. Mesmo assim, Marcelo Paz procura tranquilizar os corintianos, garantindo que saídas dependerão de avaliação dos dirigentes caso as propostas cheguem. "Os atletas estão focados nessa reta final, jogos importantes da Série A, importantes da Libertadores da América... É natural que surjam especulações, nomes, possibilidades, mas acho importante falar para o torcedor, olhar no olho do torcedor, dizer o que está acontecendo. Não tem nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians", cravou. E explicou como será a avaliação: "Caso apareça, caso tenha, é normal que possa aparecer, é um clube grande que desperta atenção nos nossos jogadores, a gente vai debater internamente, junto com a presidência, para escolher o melhor caminho para os atletas, mas sempre pensando em competitividade esportiva que é nosso foco principal." OU seja, a oferta tem de ser boa para todos os lados. O Corinthians sai de férias no dia 31 de maio e volta apenas dia 25 de junho, para uma intertemporada. Um amistoso está sendo oficializado para Cascavel, dia 12 de julho, mas os detalhes não foram revelados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Yuri Alberto Matheuzinho propostas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30