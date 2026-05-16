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Diretoria do Corinthians 'tranquiliza' torcida e nega propostas por Yuri Alberto e Matheuzinho

Estadão Conteúdo

A semana corintiana foi quente com a revelação de Yuri Alberto de que já havia anunciado à direção alvinegra que pretende "respirar novos ares" após a Copa do Mundo. Para deixar a torcida ainda mais preocupada, surgiu um possível desejo do Zenit em contar com o lateral-direito Matheuzinho. Neste sábado, o executivo de futebol Marcelo Paz garantiu que não há propostas por nenhum jogador do clube.

"Um assunto muito importante também, nesse período do ano surgem especulações e a gente vem aqui de forma oficial falar que não tem nenhuma proposta na mesa por nenhum jogador do Corinthians neste momento", garantiu o dirigente, que acompanhou o elenco na preparação final antes da visita ao Botafogo, neste domingo.

Yuri Alberto tem um sonho de retornar à Europa e foi convencido no começo do ano a ficar para disputar a Libertadores. Chegou a cravar que ficaria até o fim de 20230, quando vai seu contrato, mas surpreendeu na quinta-feira, ao definir o 1 a 0 sobre o Barra, na Copa do Brasil, ao revelar que a ideia é sair do clube após a Copa. Sobre Matheuzinho, há um interesse do Zenit.

Mesmo assim, Marcelo Paz procura tranquilizar os corintianos, garantindo que saídas dependerão de avaliação dos dirigentes caso as propostas cheguem. "Os atletas estão focados nessa reta final, jogos importantes da Série A, importantes da Libertadores da América... É natural que surjam especulações, nomes, possibilidades, mas acho importante falar para o torcedor, olhar no olho do torcedor, dizer o que está acontecendo. Não tem nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians", cravou.

E explicou como será a avaliação: "Caso apareça, caso tenha, é normal que possa aparecer, é um clube grande que desperta atenção nos nossos jogadores, a gente vai debater internamente, junto com a presidência, para escolher o melhor caminho para os atletas, mas sempre pensando em competitividade esportiva que é nosso foco principal." OU seja, a oferta tem de ser boa para todos os lados.

O Corinthians sai de férias no dia 31 de maio e volta apenas dia 25 de junho, para uma intertemporada. Um amistoso está sendo oficializado para Cascavel, dia 12 de julho, mas os detalhes não foram revelados.

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