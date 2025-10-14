Diogo Moreira é confirmado na equipe Honda LCR e Brasil volta ao grid da MotoGP após 19 anos

O Brasil voltará a contar com um piloto no grid da MotoGP, principal categoria da motovelocidade, em 2026. Nesta terça-feira, a equipe Honda LCR Team anunciou a contratação do jovem Diogo Moreira, de 21 anos, com contrato de múltiplos anos. Desde 2007, quando Alexandre Barros disputou sua última edição, que o País não era representado na modalidade.

"Diogo Moreira se juntará À Honda LCR Team para a temporada de 2026 da MotoGP. Após uma atuação de destaque na Moto2, onde foi eleito o Estreante do Ano em 2024, o brasileiro chega com um histórico impressionante. Uma estrela em ascensão pronta para causar impacto na categoria principal", anunciou a equipe Honda, fechando o grid para o próximo ano.

"Esta contratação fortalece o compromisso da Honda e da LCR com o desenvolvimento de jovens talentos, um dos muitos fundamentos em que a equipe se concentra. Toda a equipe Honda LCR está entusiasmada por começar esta nova jornada com o talentoso Diogo Moreira. Bem-vindo ao time, Diogo".

O jovem brasileiro nascido em Guarulhos será companheiro do experiente francês Johann Zarco, de 35 anos, e que recentemente renovou seu contrato com a equipe por duas temporadas, até 2027. Moreira corre com motos desde muito jovem e estreou profissionalmente na Europa em 2019, na Talent Cup, do Campeonato Espanhol.

"Mais do que pronto para fazer história na MotoGP no ano que vem", elogiou a Honda, que ganhou a concorrência com diversas fábricas que estavam de olho no prodígio e cobiçado brasileiro, um dos estreantes na próxima temporada ao lado de Toprak Razfatlioglu, da WordSBK. "Eu sou Diogo Moreira e vou correr pela MotoGP", comemorou Diogo Moreira. O brasileiro, contudo, terá de mudar o histórico número 10 que o acompanhou por toda a carreira, utilizado na categoria principal das motos por Luca Marini, da Honda HRC.