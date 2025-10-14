Diogo Moreira é confirmado na equipe Honda LCR e Brasil volta ao grid da MotoGP após 19 anos Estadão Conteúdo 14.10.25 8h53 O Brasil voltará a contar com um piloto no grid da MotoGP, principal categoria da motovelocidade, em 2026. Nesta terça-feira, a equipe Honda LCR Team anunciou a contratação do jovem Diogo Moreira, de 21 anos, com contrato de múltiplos anos. Desde 2007, quando Alexandre Barros disputou sua última edição, que o País não era representado na modalidade. "Diogo Moreira se juntará À Honda LCR Team para a temporada de 2026 da MotoGP. Após uma atuação de destaque na Moto2, onde foi eleito o Estreante do Ano em 2024, o brasileiro chega com um histórico impressionante. Uma estrela em ascensão pronta para causar impacto na categoria principal", anunciou a equipe Honda, fechando o grid para o próximo ano. "Esta contratação fortalece o compromisso da Honda e da LCR com o desenvolvimento de jovens talentos, um dos muitos fundamentos em que a equipe se concentra. Toda a equipe Honda LCR está entusiasmada por começar esta nova jornada com o talentoso Diogo Moreira. Bem-vindo ao time, Diogo". O jovem brasileiro nascido em Guarulhos será companheiro do experiente francês Johann Zarco, de 35 anos, e que recentemente renovou seu contrato com a equipe por duas temporadas, até 2027. Moreira corre com motos desde muito jovem e estreou profissionalmente na Europa em 2019, na Talent Cup, do Campeonato Espanhol. "Mais do que pronto para fazer história na MotoGP no ano que vem", elogiou a Honda, que ganhou a concorrência com diversas fábricas que estavam de olho no prodígio e cobiçado brasileiro, um dos estreantes na próxima temporada ao lado de Toprak Razfatlioglu, da WordSBK. "Eu sou Diogo Moreira e vou correr pela MotoGP", comemorou Diogo Moreira. O brasileiro, contudo, terá de mudar o histórico número 10 que o acompanhou por toda a carreira, utilizado na categoria principal das motos por Luca Marini, da Honda HRC. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave MotoGP Honda LCR Diogo Moreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo 13.10.25 20h02 FUTEBOL Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino 13.10.25 18h18 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 RE-PA780 Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. 13.10.25 16h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 TENSÃO Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer' Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B. 13.10.25 19h35