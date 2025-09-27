Jorge Martín, campeão mundial da MotoGP, sofre acidente no GP do Japão e fratura clavícula

O piloto Jorge Martín segue em fase complicada nesta temporada. O espanhol, atual campeão mundial de MotoGP, sofreu uma queda na corrida sprint do GP do Japão, neste sábado, em Motegi, e fraturou a clavícula.

Martín errou na freada ao entrar em uma curva e colidiu com seu companheiro de equipe, o italiano Marco Bezzecchi, antes de parar na brita. Bezzecchi sofreu uma forte contusão na perna direita, mas não apresentou fraturas.

De acordo com as informações divulgadas pela Aprilia, foram realizadas radiografias no centro médico do circuito, que confirmaram uma fratura com desvio na clavícula direita. O piloto será transferido para um hospital na Espanha, onde passará por uma cirurgia nesta segunda-feira.

Martín, que foi campeão da MotoGP em 2024 com a Ducati, vive um início de temporada difícil após sua transferência para Aprilia. Ele sofreu duas quedas na pré-temporada, passou por cirurgia na mão e perdeu as três primeiras corridas. No retorno, em abril, caiu novamente e sofreu um pneumotórax, ficando três meses afastado. Aos poucos, recuperou o ritmo e chegou próximo ao pódio na Hungria, em agosto, antes de se sofrer um novo acidente no Japão.

O italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, dominou a prova sprint em Motegi e conquistou a vitória. Ele sairá na pole position na corrida principal, que será realizada na madrugada deste domingo.