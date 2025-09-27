Jorge Martín, campeão mundial da MotoGP, sofre acidente no GP do Japão e fratura clavícula Estadão Conteúdo 27.09.25 14h42 O piloto Jorge Martín segue em fase complicada nesta temporada. O espanhol, atual campeão mundial de MotoGP, sofreu uma queda na corrida sprint do GP do Japão, neste sábado, em Motegi, e fraturou a clavícula. Martín errou na freada ao entrar em uma curva e colidiu com seu companheiro de equipe, o italiano Marco Bezzecchi, antes de parar na brita. Bezzecchi sofreu uma forte contusão na perna direita, mas não apresentou fraturas. De acordo com as informações divulgadas pela Aprilia, foram realizadas radiografias no centro médico do circuito, que confirmaram uma fratura com desvio na clavícula direita. O piloto será transferido para um hospital na Espanha, onde passará por uma cirurgia nesta segunda-feira. Martín, que foi campeão da MotoGP em 2024 com a Ducati, vive um início de temporada difícil após sua transferência para Aprilia. Ele sofreu duas quedas na pré-temporada, passou por cirurgia na mão e perdeu as três primeiras corridas. No retorno, em abril, caiu novamente e sofreu um pneumotórax, ficando três meses afastado. Aos poucos, recuperou o ritmo e chegou próximo ao pódio na Hungria, em agosto, antes de se sofrer um novo acidente no Japão. O italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, dominou a prova sprint em Motegi e conquistou a vitória. Ele sairá na pole position na corrida principal, que será realizada na madrugada deste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave MotoGP GP do Japão corrida sprint Aprilia Jorge Martín COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16 MUDANÇA Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca 27.09.25 11h48