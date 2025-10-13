Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

F1: Hamilton demonstra insatisfação e cobra mudanças internas na Ferrari, diz jornal italiano

Estadão Conteúdo

A crise envolvendo a Ferrari e o britânico Lewis Hamilton ganhou mais um capítulo recentemente. Segundo informou o jornal italiano "Corriere della Sera" nesta segunda-feira, o heptacampeão da Fórmula 1 teria demonstrado insatisfação e apontado problemas estruturais ainda não solucionados em um relatório enviado à direção da escuderia.

No documento, Hamilton, que não conquistou nenhum pódio nesta temporada, teria manifestado discordância com o modo como a Ferrari gere as atividades de pista, com pouca flexibilidade de estratégia e dificuldade de reagir a situações complexas. Ainda segundo o jornal italiano, o piloto teria indicado que não há muita harmonia com seu engenheiro de pista, Ricardo Adami, desde o início da temporada, problema que ainda não teria sido completamente resolvido.

O jornal italiano ainda cita que o piloto britânico esperava ter mais peso nas decisões da escuderia e acredita que a política interna da equipe tem atrapalhado a relação dele com a Ferrari. De acordo com o "Corriere della Sera", Hamilton passa pelas mesmas questões que Sebastian Vettel lidou no passado, durante a passagem do alemão em Maranello.

A Ferrari vive mais uma temporada sem protagonismo na Fórmula 1. Sem ganhar GPs neste ano, a equipe italiana está na terceira colocação do Mundial de Construtores, atrás da já campeã McLaren e da Mercedes. A disputa pelo vice ainda está em aberto, com os alemães, os italianos e a Red Bull na disputa.

Hamilton, por sua vez, é apenas o sexto na classificação do Mundial de Pilotos, com 125 pontos, 48 a menos que o companheiro de equipe Leclerc, com 173.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

automobilismo

Fórmula 1

Lewis Hamilton
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira

Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino

13.10.25 18h18

SÉRIE B

Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado

Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira.

13.10.25 17h40

RE-PA780

Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B

Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo.

13.10.25 16h43

FUTEBOL

FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador

O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático

13.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 12h00

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

Futebol

Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda

O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação

13.10.25 12h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda