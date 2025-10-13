F1: Hamilton demonstra insatisfação e cobra mudanças internas na Ferrari, diz jornal italiano Estadão Conteúdo 13.10.25 18h38 A crise envolvendo a Ferrari e o britânico Lewis Hamilton ganhou mais um capítulo recentemente. Segundo informou o jornal italiano "Corriere della Sera" nesta segunda-feira, o heptacampeão da Fórmula 1 teria demonstrado insatisfação e apontado problemas estruturais ainda não solucionados em um relatório enviado à direção da escuderia. No documento, Hamilton, que não conquistou nenhum pódio nesta temporada, teria manifestado discordância com o modo como a Ferrari gere as atividades de pista, com pouca flexibilidade de estratégia e dificuldade de reagir a situações complexas. Ainda segundo o jornal italiano, o piloto teria indicado que não há muita harmonia com seu engenheiro de pista, Ricardo Adami, desde o início da temporada, problema que ainda não teria sido completamente resolvido. O jornal italiano ainda cita que o piloto britânico esperava ter mais peso nas decisões da escuderia e acredita que a política interna da equipe tem atrapalhado a relação dele com a Ferrari. De acordo com o "Corriere della Sera", Hamilton passa pelas mesmas questões que Sebastian Vettel lidou no passado, durante a passagem do alemão em Maranello. A Ferrari vive mais uma temporada sem protagonismo na Fórmula 1. Sem ganhar GPs neste ano, a equipe italiana está na terceira colocação do Mundial de Construtores, atrás da já campeã McLaren e da Mercedes. A disputa pelo vice ainda está em aberto, com os alemães, os italianos e a Red Bull na disputa. Hamilton, por sua vez, é apenas o sexto na classificação do Mundial de Pilotos, com 125 pontos, 48 a menos que o companheiro de equipe Leclerc, com 173. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo Fórmula 1 Lewis Hamilton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino 13.10.25 18h18 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 RE-PA780 Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. 13.10.25 16h43 FUTEBOL FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático 13.10.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08