Diagnosticado com câncer terminal, treinador recebe reconhecimento especial de time da Itália

Antigo treinador da Sampdoria e lutando contra um câncer avançado, o sueco Sven-Göran Eriksson foi honrado pelo clube neste domingo (05/05), durante o jogo da equipe contra a Reggiana, pela Série B italiana.

Antes do início da partida no Estádio Luigi Ferraris, Eriksson adentrou o gramado ao lado de Roberto Mancini, ícone da Sampdoria, e foi calorosamente recebido pelos adeptos.

“Bem-vindo de volta para casa, Sven”, compartilhou o clube em suas plataformas online.

Eriksson teve passagem pela Sampdoria de 1992 a 1997, conquistando o troféu da Copa da Itália em 1994. Além disso, ele comandou a equipe nacional da Inglaterra e dirigiu times como Benfica, Roma, Fiorentina e Lazio, entre outros.

VEJA MAIS

No início do ano, o septuagenário da Suécia anunciou que recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas e que, com sorte, teria apenas mais um ano de vida.

O treinador também compartilhou que encerrou sua trajetória no futebol sem concretizar um desejo: dirigir o Liverpool. No mês de março, a equipe inglesa o convidou para liderar o time em uma partida especial entre as lendas do Liverpool e as lendas do Ajax.