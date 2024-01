Ex-treinador da seleção da Inglaterra revela câncer terminal: 'Tenho mais um ano de vida'

Ex-treinador da Seleção Inglesa, Sven-Goran Eriksson revelou que tem, no máximo, mais um ano de vida. Aposentado como técnico de futebol desde 2019, o sueco de 75 anos enfrenta um câncer terminal.

“Todos podem ver que tenho uma doença que não é boa. Todos pensam que é câncer, e é. Tenho de lutar o máximo possível. É uma doença séria. Na melhor das hipóteses, tenho um ano de vida. Na pior, muito menos. Na melhor das hipóteses, suponho que ainda mais de um ano. Não creio que os médicos tenham certeza absoluta, pois não podem prever um dia Vou resistir enquanto puder”, declarou à rádio sueca P1.

“Tentamos enganar o cérebro, porque é muito fácil sucumbir, tornar-se negativo e ficar isolado em casa. É melhor tentar ver o lado positivo e não ceder em tempos difíceis”, acrescentou Eriksson, ressaltando o pensamento otimista no enfrentamento da doença.

Carreira de Sven-Goran Eriksson

Devido ao câncer, Eriksson deixou o esporte no ano passado. Ele trabalhava como dirigente do IF Karlstad, da Suécia. Durante os 42 anos de carreira como técnico, Sven-Goran Eriksson trabalhou em 10 seleções nacionais e esteve em três Copas do Mundo. Além da Inglaterra, passou por Suécia, Portugal, Itália, México, Costa do Marfim, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, China e Filipinas.

O sueco foi o primeiro estrangeiro da história a treinar a Seleção Inglesa. O veterano comandou a geração de David Beckham nas Copas do Mundo de 2002, quando foi eliminado pelo Brasil nas quartas de final, e 2006, caiu para Portugal na mesma fase.

No Mundial de 2010, foi o treinador da Costa do Marfim. Com a seleção de Didier Drogba, no entanto, não passou da fase de grupos, sendo derrotado novamente pelo Brasil na competição.

Por clubes, comandou Benfica, Roma, Lazio, Sampdoria e Manchester City. Eriksson tem cinco títulos de ligas nacionais no currículo, além três conquistas continentais de competições da Uefa.