David Silva anuncia aposentadoria do futebol profissional após grave lesão

O meio-campista David Silva, de 37 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional nesta quinta-feira (27). Na Real Sociedad, o jogador espanhol encerra a carreira após uma passagem de três temporadas no time e uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

VEJA MAIS

“Hoje é um dia triste para mim. Dia de dizer tchau ao que dediquei minha vida inteira”, disse o meia em vídeo de despedida compartilhado nas redes sociais.

Revelado pelo Valencia, David Silva se tornou ídolo no futebol após sua atuação no Manchester City, onde jogou entre 2010 e 2020, onde acumula grandes títulos como a vitória em quatro Premier Leagues, cinco Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.

Fora isso, conquistou pela Seleção da Espanha duas vezes a Eurocopa e foi campeão do mundo na África do Sul, em 2010.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)