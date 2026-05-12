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Cruzeiro x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Goiás jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Cruzeiro x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil (Cruzeiro/Flickr)

Cruzeiro x Goiás disputam hoje, terça-feira (12/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Goiás ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, Cruzeiro e Goiás empataram por 2 a 2 no Estádio Serra Dourada. Com isso, quem vencer no Mineirão garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Cruzeiro chega embalado após vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Goiás vem de triunfo por 1 a 0 no clássico contra o Vila Nova, pela Série B.

A Raposa terá os retornos de Arroyo e Kaiki, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. Do lado esmeraldino, o lateral Nicolas volta a ficar à disposição da comissão técnica.

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Cruzeiro x Goiás: prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki (Kauã Moraes); Lucas Romero, Gerson, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge (Neyser). Técnico: Artur Jorge.

Goiás: Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Luquinhas, Baldória (Filipe Machado), Gegê (Lourenço) e Lucas Lima; Jean Carlos e Kadu Souza (Anselmo Ramon). Técnico: Daniel Paulista.

Arbitragem de Cruzeiro x Goiás

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Goiás
Copa do Brasil
Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 21h30

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