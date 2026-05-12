Cruzeiro x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil Cruzeiro e Goiás jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 12.05.26 20h30 Cruzeiro x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil (Cruzeiro/Flickr) Cruzeiro x Goiás disputam hoje, terça-feira (12/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Goiás ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, Cruzeiro e Goiás empataram por 2 a 2 no Estádio Serra Dourada. Com isso, quem vencer no Mineirão garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Cruzeiro chega embalado após vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Goiás vem de triunfo por 1 a 0 no clássico contra o Vila Nova, pela Série B. A Raposa terá os retornos de Arroyo e Kaiki, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. Do lado esmeraldino, o lateral Nicolas volta a ficar à disposição da comissão técnica. VEJA MAIS Palmeiras diz que CBF admite erro em gol anulado de Fuchs e alerta: 'Comprometem credibilidade' O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 34 pontos Gol do Palmeiras contra o Remo foi anulado corretamente? Veja o que diz a regra! Especialistas em arbitragem são unânimes: decisão do VAR foi equivocada. Clube paulista avalia recorrer ao STJD Cruzeiro x Goiás: prováveis escalações Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki (Kauã Moraes); Lucas Romero, Gerson, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge (Neyser). Técnico: Artur Jorge. Goiás: Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Luquinhas, Baldória (Filipe Machado), Gegê (Lourenço) e Lucas Lima; Jean Carlos e Kadu Souza (Anselmo Ramon). Técnico: Daniel Paulista. Arbitragem de Cruzeiro x Goiás Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) VAR: José Claudio Rocha Filho (SP) FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Goiás Copa do Brasil Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave cruzeiro goiás copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 jogou muito Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43