Crefisa tem acordo para emprestar R$ 80 milhões ao Vasco e terá poder de veto em controle da SAF

A Crefisa, cuja presidente é Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, tem acordo para emprestar R$ 80 milhões ao Vasco. O dinheiro será usado para cobrir despesas operacionais do clube, em crise financeira, agravada pela falta de aportes da 777 Partners depois que a empresa foi afastada do comando da SAF.

O Vasco aguarda a Justiça autorizar a operação, uma vez que a SAF e o clube estão em processo de recuperação judicial. Foi enviada uma petição à 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 26 de setembro.

Trata-se de um financiamento DIP (debtor-in-possession), uma modalidade de crédito que permite a empresas em processo de recuperação judicial ou falência conseguir recursos para manter suas operações e buscar a reestruturação financeira.

Na petição enviada pelos administradores judiciais nomeados pela Justiça, o Vasco alega estar enfrentando "severa restrição de liquidez" desde setembro de 2024, quando deixou de receber o aporte de aproximadamente R$ 300 milhões, e diz que precisa do dinheiro para gerar caixa e pagar salários. A ideia é ter a verba já em outubro.

O presidente Pedrinho afirmou ao site ge.globo que a Crefisa foi quem ofereceu "as melhores condições" entre as cinco empresas que apresentaram propostas de financiamento.

Os administradores judiciais do Vasco detalharam, na petição, algumas condições do empréstimo contratado. A mais importante das condições é que o Vasco "sem a prévia anuência do credor não poderá modificar a estrutura societária ou grupo de controle da SAF" até 8 de junho de 2026.

Na prática, se o Vasco quiser vender parte da SAF e trazer novos investidores, a Crefisa, caso a Justiça aprove o financiamento, terá poder de veto. A instituição financeira tem a prerrogativa de só liberar o dinheiro caso não haja mudanças no comando da SAF sem o seu consentimento.

Além disso, 20% das ações da Vasco SAF foram oferecidas como garantia no empréstimo, isto é, se a agremiação não honrar o compromisso, a Crefisa ficaria com 20% das ações da SAF que pertencem ao clube.

As outras condições são:

- Obter até R$ 80 milhões de maneira imediata; - Os recursos serão destinados exclusivamente a despesas correntes (fornecedores estratégicos, salários, tributos e serviços essenciais), preservando a operação do clube; - Carência de 12 meses; - Amortizações trimestrais e quitação total em até 36 meses; - Remuneração: CDI + 7% ao ano; - Encargos: IOF 0,38% fixo + 0,0082% ao dia; Encargos moratórios: juros 1% ao mês, multa de 2% sobre o total não pago;

PEDRINHO E MARIDO DE LEILA PEREIRA SÃO ALIADOS

Leila Pereira foi procurada por meio de sua assessoria e não quis se pronunciar sobre o acordo da empresa que comanda paralelamente à administração do Palmeiras.

Seu marido, José Roberto Lamacchia, Lamacchia fundou a Crefisa em 1966 com o dinheiro da venda de um banco que pertencia ao seu pai, e é muito próximo de Pedrinho, presidente do Vasco. Ambos nunca esconderam que são amigos.

Em 2023, o empresário manifestou publicamente seu interesse em adquirir os naming rights de São Januário caso o ex-jogador fosse eleito presidente. Ele ganhou a eleição, mas a Crefisa não efetuou a compra dos naming rights do estádio, ao menos até o momento. Ele é palmeirense e, assim como a mulher, vive o dia a dia do clube, já que foi reeleito conselheiro com a maior votação do pleito neste ano.

Lamacchia ainda participa do dia a dia de suas empresas, mas é Leila que está à frente dos negócios. O empresário pouco fala de sua vida privada e profissional e é avesso a entrevistas, ao contrário da mulher, que faz aparições públicas frequentes e dá muitas entrevistas, sobretudo depois que se tornou presidente do Palmeiras.

A Crefisa investiu mais de R$ 1 bilhão no Palmeiras como principal patrocinadora do time alviverde durante uma década. A parceria foi encerrada no fim do ano passado, abrindo caminho para a Sportingbet aparecer no lugar mais nobre do uniforme palmeirense.

Depois de investir no seu time, Lamacchia quer colocar dinheiro na equipe mais próxima de sua mulher. Leila garante não torcer para o Vasco, mas seus irmãos são vascaínos, bem como era seu falecido pai. E a torcida do time cruzmaltino acredita que ela seja vascaína tanto que, em 2018, no jogo que confirmou o título brasileiro do Palmeiras em São Januário, os torcedores cantaram "au, au, au, Tia Leila é bacalhau".