Palmeiras atropela o Vasco e retoma vice-liderança do Brasileirão Estadão Conteúdo 01.10.25 21h03 O Palmeiras reassumiu a vice-liderança do Brasileirão ao ganhar com sobras do Vasco nesta quarta-feira. No Allianz Parque, o time alviverde resolveu o jogo com três gols em 23 minutos e atropelou o rival carioca. A vitória por 3 a 0 na arena palmeirense foi de novo conquistada graças à dupla mais inspirada do futebol brasileiro. Flaco López fez dois e deu a assistência para Vitor Roque fechar a conta. Atuação de gala de ambos contra a frágil defesa vascaína, que desfalcada, bateu a cabeça e foi determinante para a derrota acachapante em São Paulo. Vitor Roque chegou a marcar o que seria o quarto gol. Só que estava impedido. São 52 pontos para a equipe de Abel Ferreira, de volta ao segundo lugar na tabela, ao menos momentaneamente. O posto será mantido caso o Cruzeiro, terceiro, seja derrotado pelo líder Flamengo. Os dois se enfrentam na quinta-feira no Maracanã. O Vasco teve sua série invicta de partidas interrompida e segue sua briga contra o rebaixamento. Tem 30 pontos e ainda corre riscos. Continua também o tabu contra o Palmeiras, rival que não vence há dez anos, seja dentro ou fora de casa. O maior mérito do Palmeiras foi a marcação encaixada e a pressão que fez sobre a defesa do Vasco, que viveu noite infeliz. Flaco López e Vitor Roque encontraram sempre espaço entre os zagueiros e aproveitaram as muitas brechas. Raphael Veiga, escolhido para voltar à formação titular depois da lesão de Lucas Evangelista, não fez uma partida brilhante, mas foi importante para a nova dinâmica palmeirense. Foi dele o passe para Flaco abrir o placar em finalização rasteira no canto de Léo Jardim. O argentino fez também o segundo, valendo-se da trapalhada de Hugo Moura e Lucas Oliveira. Ele reapareceu para encontrar Vitor Roque livre. O Tigrinho disparou e fez o terceiro para definir, ainda na etapa inicial, o largo triunfo. O segundo tempo foi protocolar para o Palmeiras, que reduziu o ritmo e fez algumas besteiras na defesa. Não foi vazado porque Weverton fez seu trabalho com competência. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 3 X 0 VASCO PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira (Allan), Raphael Veiga (Sosa); Felipe Anderson (Facundo Torres), Flaco López (Maurício) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira. VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Mateus Carvalho), Robert Renan, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira (Andrés Gómez) e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Flaco López, aos 5 e aos 17, e Vitor Roque, aos 23 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Paulo Henrique (Vasco) e Aníbal Moreno (Palmeiras). ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). PÚBLICO - 34.355 torcedores. RENDA - R$ 2.836.452,40. LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo. 