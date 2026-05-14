CRB x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil

CRB x Fortaleza disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Fortaleza ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Fortaleza venceu por 2 a 1 no Castelão e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Fortaleza joga pelo empate para garantir a classificação. O CRB precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para avançar no tempo normal.

O time alagoano aposta na força do Estádio Rei Pelé e no apoio da torcida para tentar a virada. Já o Fortaleza chega em situação confortável e conta com a experiência do elenco para administrar a vantagem conquistada no jogo de ida.

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CRB x Fortaleza: prováveis escalações

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Patrick de Lucca, Crystopher e Pedro Castro; Danielzinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Fortaleza: Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Gabriel Fuentes e Emanuel Brítez; Pierre, Lucas Sasha e Tomás Pochettino; Paulo Baya, Luiz Fernando e Vitinho. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem de CRB x Fortaleza

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

FICHA TÉCNICA

CRB x Fortaleza

Copa do Brasil

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 20h