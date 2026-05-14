CRB x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil CRB e Fortaleza jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 14.05.26 19h00 CRB e Fortaleza jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Mateus Lotif/FEC) CRB x Fortaleza disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir CRB x Fortaleza ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Fortaleza venceu por 2 a 1 no Castelão e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Fortaleza joga pelo empate para garantir a classificação. O CRB precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para avançar no tempo normal. O time alagoano aposta na força do Estádio Rei Pelé e no apoio da torcida para tentar a virada. Já o Fortaleza chega em situação confortável e conta com a experiência do elenco para administrar a vantagem conquistada no jogo de ida. VEJA MAIS VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário Palmeiras goleia Jacuipense em passeio que confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil No jogo de ida, os paulistas já haviam vencido por 3 a 0 CRB x Fortaleza: prováveis escalações CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Patrick de Lucca, Crystopher e Pedro Castro; Danielzinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca. Fortaleza: Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Gabriel Fuentes e Emanuel Brítez; Pierre, Lucas Sasha e Tomás Pochettino; Paulo Baya, Luiz Fernando e Vitinho. Técnico: Thiago Carpini. Arbitragem de CRB x Fortaleza Árbitro: Anderson Daronco (RS) Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Diego Pombo Lopez (BA) FICHA TÉCNICA CRB x Fortaleza Copa do Brasil Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fortaleza CRB copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30