Corrida Noturna leva 4 mil pessoas ao Mangueirão neste sábado (27)

O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, recebe neste sábado (27) a Corrida Noturna, que deve reunir cerca de 4 mil participantes. A prova é organizada pela Rádio FM O DIA Belém e conta com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). A programação mistura esporte, música e entretenimento em um circuito montado dentro e no entorno do estádio.

Os portões serão abertos às 18h. A largada da prova de 3 quilômetros está prevista para 19h, enquanto os corredores do percurso de 5 quilômetros iniciam às 20h. O trajeto terá início e chegada na pista de atletismo do Mangueirão, passando por rampas de acesso e áreas externas das arquibancadas.

Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, o apoio ao evento integra a política de incentivo à prática esportiva e ao uso dos equipamentos públicos. A gestão estadual afirma que iniciativas como a corrida ampliam o acesso da população ao esporte e ao lazer, além de estimular hábitos ligados à saúde e bem-estar.

“O Governo do Pará tem investido na democratização dos espaços esportivos e na promoção de eventos que estimulam a prática de atividade física, a saúde e a qualidade de vida. O Mangueirão é um patrimônio dos paraenses, e está preparado para receber grandes eventos, proporcionando experiências que aproximam a população do esporte, do lazer e da convivência social”, enfatiza a secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves.

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O percurso será ambientado com oito estações sonoras distribuídas ao longo do trajeto, com DJs, mini trio elétrico, baterista, aparelhagem e outras intervenções musicais. A proposta é transformar a corrida em uma experiência interativa durante o percurso.

A programação começa com recepção dos atletas na pista de atletismo, com apresentação da Banda De Boa, que também estará no encerramento do evento. Após a chegada, os participantes recebem medalhas na zona mista do estádio, área tradicionalmente utilizada por atletas profissionais.

Depois da prova, corredores e público participam da Run Fest, que terá shows das bandas Vaguinho DB, Mizerê e Vem pro Rolê.

Além das atrações musicais, o evento contará com serviços de apoio e bem-estar, como piscina de crioterapia para recuperação muscular, circuito de mobilidade elétrica, exposição do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e praça de alimentação. A iniciativa reforça a proposta de ocupação do Mangueirão como espaço também voltado ao lazer e a eventos esportivos e culturais.