Corrida Noturna leva 4 mil pessoas ao Mangueirão neste sábado (27) Evento terá percursos de 3 e 5 km, ativações musicais ao longo do trajeto e programação com shows e serviços no estádio O Liberal 26.06.26 22h21 O Mangueirão será palco da corrida noturna. (Wagner Santana / O Liberal) O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, recebe neste sábado (27) a Corrida Noturna, que deve reunir cerca de 4 mil participantes. A prova é organizada pela Rádio FM O DIA Belém e conta com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). A programação mistura esporte, música e entretenimento em um circuito montado dentro e no entorno do estádio. Os portões serão abertos às 18h. A largada da prova de 3 quilômetros está prevista para 19h, enquanto os corredores do percurso de 5 quilômetros iniciam às 20h. O trajeto terá início e chegada na pista de atletismo do Mangueirão, passando por rampas de acesso e áreas externas das arquibancadas. Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, o apoio ao evento integra a política de incentivo à prática esportiva e ao uso dos equipamentos públicos. A gestão estadual afirma que iniciativas como a corrida ampliam o acesso da população ao esporte e ao lazer, além de estimular hábitos ligados à saúde e bem-estar. “O Governo do Pará tem investido na democratização dos espaços esportivos e na promoção de eventos que estimulam a prática de atividade física, a saúde e a qualidade de vida. O Mangueirão é um patrimônio dos paraenses, e está preparado para receber grandes eventos, proporcionando experiências que aproximam a população do esporte, do lazer e da convivência social”, enfatiza a secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves. VEJA MAIS Inscrições para Colônia de Férias no Parque da Cidade iniciam na próxima segunda-feira (22) A programação gratuita, realizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), ocorre entre os dias 1° e 30 de julho Mangueirão passa por vistoria da CBF e recebe avaliação positiva Inspeção técnica analisou estrutura, gramado e condições operacionais da arena, que segue apta a receber competições nacionais Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos O percurso será ambientado com oito estações sonoras distribuídas ao longo do trajeto, com DJs, mini trio elétrico, baterista, aparelhagem e outras intervenções musicais. A proposta é transformar a corrida em uma experiência interativa durante o percurso. A programação começa com recepção dos atletas na pista de atletismo, com apresentação da Banda De Boa, que também estará no encerramento do evento. Após a chegada, os participantes recebem medalhas na zona mista do estádio, área tradicionalmente utilizada por atletas profissionais. Depois da prova, corredores e público participam da Run Fest, que terá shows das bandas Vaguinho DB, Mizerê e Vem pro Rolê. Além das atrações musicais, o evento contará com serviços de apoio e bem-estar, como piscina de crioterapia para recuperação muscular, circuito de mobilidade elétrica, exposição do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e praça de alimentação. A iniciativa reforça a proposta de ocupação do Mangueirão como espaço também voltado ao lazer e a eventos esportivos e culturais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes mangueirão corrida noturna seel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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