Neymar alcança marca de Pelé e amplia lista de recordes pela Seleção Brasileira

Mesmo ainda sem grande destaque dentro de campo na Copa do Mundo de 2026, Neymar alcançou mais um feito histórico com a camisa da Seleção Brasileira. Ao entrar no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), o atacante igualou uma marca de Pelé e passou a integrar o Top 7 dos jogadores com mais partidas disputadas pelo Brasil em Mundiais.

Com a entrada em campo, Neymar tornou-se apenas o segundo jogador da história a vestir a tradicional camisa 10 da Seleção Brasileira em quatro edições da Copa do Mundo. Antes dele, apenas Pelé havia alcançado esse feito, atuando com o número entre os Mundiais de 1958 e 1970.

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O camisa 10 também participou das Copas de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar, consolidando sua trajetória como um dos principais nomes da história recente da equipe nacional.

Neymar entra no Top 7 em jogos de Copa

A partida diante da Escócia também representou o 14º jogo de Neymar em Copas do Mundo. Com isso, ele igualou Pelé, Gilmar e Emerson Leão e passou a integrar o grupo dos sete atletas com mais partidas disputadas pela Seleção Brasileira em Mundiais.

O ranking é liderado por Cafu, com 20 jogos. Ronaldo Fenômeno aparece em seguida, com 19, enquanto Dunga e Taffarel somam 18 partidas cada. Lúcio e Roberto Carlos disputaram 17 jogos, e Gilberto Silva e Jairzinho completam a lista à frente de Neymar, ambos com 16 atuações.

Números históricos pela Seleção

Além das partidas, Neymar também acumula marcas importantes em Copas do Mundo. O atacante soma oito gols em Mundiais, mesma quantidade de Leônidas da Silva e Rivaldo. À sua frente estão Ademir Menezes, Jairzinho e Vavá, com nove gols cada, Pelé, com 13, e Ronaldo Fenômeno, maior artilheiro brasileiro em Copas, com 15.

Contra a Escócia, Neymar ainda chegou ao seu 129º jogo pela Seleção Brasileira. O atacante ocupa a terceira colocação entre os atletas que mais vestiram a camisa da equipe nacional, atrás apenas de Roberto Carlos, com 132 partidas, e Cafu, líder absoluto, com 150.

Brasil enfrenta o Japão nas oitavas

Após garantir a liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29), quando enfrenta o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Revelado pelo Santos, assim como Pelé, Neymar segue ampliando sua presença entre os maiores nomes da história da Seleção. Ao longo da carreira, o atacante já igualou ou superou diversos números do Rei do Futebol e, agora, acrescenta mais um capítulo à trajetória com a camisa 10 do Brasil.