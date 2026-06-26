Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Neymar alcança marca de Pelé e amplia lista de recordes pela Seleção Brasileira

Atacante disputou sua quarta Copa do Mundo com a camisa 10 e agora figura entre os jogadores com mais partidas pelo Brasil em Mundiais

Hannah Franco

Mesmo ainda sem grande destaque dentro de campo na Copa do Mundo de 2026, Neymar alcançou mais um feito histórico com a camisa da Seleção Brasileira. Ao entrar no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), o atacante igualou uma marca de Pelé e passou a integrar o Top 7 dos jogadores com mais partidas disputadas pelo Brasil em Mundiais.

Com a entrada em campo, Neymar tornou-se apenas o segundo jogador da história a vestir a tradicional camisa 10 da Seleção Brasileira em quatro edições da Copa do Mundo. Antes dele, apenas Pelé havia alcançado esse feito, atuando com o número entre os Mundiais de 1958 e 1970.

VEJA MAIS

image Neymar desiste de ida ao FC Cincinnati, time da MLS nos Estados Unidos, diz site
Em abril deste ano, o veículo revelou que o FC Cincinnati havia iniciado conversas preliminares com o estafe do atleta

image Filho de Neymar é barrado por seguranças em estádio e web reage: 'Educadíssimo'
O adolescente de 14 anos é fruto do relacionamento do jogador com a ex-namorada Carol Dantas

O camisa 10 também participou das Copas de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar, consolidando sua trajetória como um dos principais nomes da história recente da equipe nacional.

Neymar entra no Top 7 em jogos de Copa

A partida diante da Escócia também representou o 14º jogo de Neymar em Copas do Mundo. Com isso, ele igualou Pelé, Gilmar e Emerson Leão e passou a integrar o grupo dos sete atletas com mais partidas disputadas pela Seleção Brasileira em Mundiais.

O ranking é liderado por Cafu, com 20 jogos. Ronaldo Fenômeno aparece em seguida, com 19, enquanto Dunga e Taffarel somam 18 partidas cada. Lúcio e Roberto Carlos disputaram 17 jogos, e Gilberto Silva e Jairzinho completam a lista à frente de Neymar, ambos com 16 atuações.

Números históricos pela Seleção

Além das partidas, Neymar também acumula marcas importantes em Copas do Mundo. O atacante soma oito gols em Mundiais, mesma quantidade de Leônidas da Silva e Rivaldo. À sua frente estão Ademir Menezes, Jairzinho e Vavá, com nove gols cada, Pelé, com 13, e Ronaldo Fenômeno, maior artilheiro brasileiro em Copas, com 15.

Contra a Escócia, Neymar ainda chegou ao seu 129º jogo pela Seleção Brasileira. O atacante ocupa a terceira colocação entre os atletas que mais vestiram a camisa da equipe nacional, atrás apenas de Roberto Carlos, com 132 partidas, e Cafu, líder absoluto, com 150.

Brasil enfrenta o Japão nas oitavas

Após garantir a liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29), quando enfrenta o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Revelado pelo Santos, assim como Pelé, Neymar segue ampliando sua presença entre os maiores nomes da história da Seleção. Ao longo da carreira, o atacante já igualou ou superou diversos números do Rei do Futebol e, agora, acrescenta mais um capítulo à trajetória com a camisa 10 do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Neymar

Pelé

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro

Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

26.06.26 18h18

Futebol

No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo

Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição

26.06.26 13h42

futebol

Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre

Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0

26.06.26 12h11

MMA Sport Club

Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira

26.06.26 11h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

que tal?

Estátua de Messi vira meme por pose inusitada e web não perdoa; veja

Monumento de 26 metros inaugurado na Argentina homenageia o craque, mas foi a posição da escultura que roubou a cena nas redes sociais

26.06.26 15h36

FUTEBOL

Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão

'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006.

26.06.26 9h56

futebol

Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre

Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0

26.06.26 12h11

futebol

Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro'

Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde

26.06.26 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda