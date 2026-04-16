Corrida do Sal está de volta! Relembre a prova que virou tradição no Pará

Após um intervalo de sete anos, a tradicional Corrida do Sal está confirmada para retornar em 2026, reacendendo a memória de um dos eventos esportivos mais marcantes do verão paraense. A prova será realizada no dia 25 de julho, com percurso na Orla do Maçarico, em Salinópolis, mesmo local de largada e chegada. As inscrições devem ser abertas na próxima segunda-feira (20).

🏃‍♂️ Criada há mais de duas décadas, a corrida se consolidou como um dos principais eventos esportivos do Pará, reunindo milhares de atletas profissionais e amadores, além de turistas. A última edição ocorreu em 2019, antes da suspensão provocada pela pandemia de covid-19, que interrompeu o calendário esportivo em todo o país.

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Corrida do Sal: tradição no verão paraense

Realizada durante o mês de julho, período de férias e alta temporada em Salinópolis, a Corrida do Sal se destacou por integrar esporte e lazer. O percurso tradicional, de cerca de 8 km, era realizado na Orla do Maçarico, com largada geralmente às 6h, aproveitando o clima mais ameno e a paisagem do litoral.

Homologada pela Federação Paraense de Atletismo, a prova reunia atletas a partir de 16 anos, divididos em diversas categorias, incluindo profissionais, amadores e pessoas com deficiência. As regras deste ano ainda serão divulgadas.

Confira o #TBT da Corrida do Sal:

Números e curiosidades da prova

Ao longo das edições, o trajeto passou por ajustes para melhorar a experiência dos corredores, priorizando trechos com mais proximidade da vegetação e do mar, além da inclusão de pontos de hidratação extras. O uso de chips para monitoramento do tempo também passou a integrar a competição, garantindo maior precisão nos resultados.

A edição de 2019, a última antes da pausa, reuniu mais de 1.500 participantes. Na ocasião, Ricardo Miranda venceu a prova masculina com o tempo de 27 minutos e 56 segundos, enquanto Lucileia garantiu o primeiro lugar no feminino pelo segundo ano consecutivo, com 33 minutos e 37 segundos.

(Marcelo Tavaes/Arquivo OLiberal)

Além de medalhas para todos os concluintes, a corrida também ficou conhecida pelas premiações, que variaram ao longo dos anos e chegaram a incluir valores em dinheiro e até moto zero quilômetro para os vencedores em edições anteriores.

🏁 Mais do que uma competição, a Corrida do Sal se tornou um ponto de encontro para grupos de corrida, reunindo desde iniciantes até atletas experientes. Muitos participantes aproveitavam o evento para conciliar a prática esportiva com momentos de lazer no balneário, ao lado de familiares e amigos.

Com a confirmação da 17ª edição em 2026, a expectativa é de retomada do evento como um dos principais atrativos esportivos do verão paraense, reforçando a tradição construída ao longo de mais de 20 anos.