Corrida do Sal está de volta! Relembre a prova que virou tradição no Pará Prova será realizada em julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis; confira detalhes de como era Hannah Franco 16.04.26 20h25 É oficial: Corrida do Sal está de volta; relembre a tradição (Cristino Martins/O Liberal) Após um intervalo de sete anos, a tradicional Corrida do Sal está confirmada para retornar em 2026, reacendendo a memória de um dos eventos esportivos mais marcantes do verão paraense. A prova será realizada no dia 25 de julho, com percurso na Orla do Maçarico, em Salinópolis, mesmo local de largada e chegada. As inscrições devem ser abertas na próxima segunda-feira (20). 🏃♂️ Criada há mais de duas décadas, a corrida se consolidou como um dos principais eventos esportivos do Pará, reunindo milhares de atletas profissionais e amadores, além de turistas. A última edição ocorreu em 2019, antes da suspensão provocada pela pandemia de covid-19, que interrompeu o calendário esportivo em todo o país. VEJA MAIS Corrida e Caminhada de Fátima 2026 abre inscrições em Belém; veja como se inscrever Evento esportivo e comunitário integra projeto "Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio" e prevê reunir 1.000 atletas na capital paraense Febre da corrida de rua abre novos caminhos para empreendedores em Belém Com mais provas e corredores nas ruas, fotógrafos, assessorias esportivas e lojas especializadas encontram no esporte uma nova oportunidade de negócio na capital paraense Corrida do Sal: tradição no verão paraense Realizada durante o mês de julho, período de férias e alta temporada em Salinópolis, a Corrida do Sal se destacou por integrar esporte e lazer. O percurso tradicional, de cerca de 8 km, era realizado na Orla do Maçarico, com largada geralmente às 6h, aproveitando o clima mais ameno e a paisagem do litoral. Homologada pela Federação Paraense de Atletismo, a prova reunia atletas a partir de 16 anos, divididos em diversas categorias, incluindo profissionais, amadores e pessoas com deficiência. As regras deste ano ainda serão divulgadas. Confira o #TBT da Corrida do Sal: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Números e curiosidades da prova Ao longo das edições, o trajeto passou por ajustes para melhorar a experiência dos corredores, priorizando trechos com mais proximidade da vegetação e do mar, além da inclusão de pontos de hidratação extras. O uso de chips para monitoramento do tempo também passou a integrar a competição, garantindo maior precisão nos resultados. A edição de 2019, a última antes da pausa, reuniu mais de 1.500 participantes. Na ocasião, Ricardo Miranda venceu a prova masculina com o tempo de 27 minutos e 56 segundos, enquanto Lucileia garantiu o primeiro lugar no feminino pelo segundo ano consecutivo, com 33 minutos e 37 segundos. (Marcelo Tavaes/Arquivo OLiberal) Além de medalhas para todos os concluintes, a corrida também ficou conhecida pelas premiações, que variaram ao longo dos anos e chegaram a incluir valores em dinheiro e até moto zero quilômetro para os vencedores em edições anteriores. 🏁 Mais do que uma competição, a Corrida do Sal se tornou um ponto de encontro para grupos de corrida, reunindo desde iniciantes até atletas experientes. Muitos participantes aproveitavam o evento para conciliar a prática esportiva com momentos de lazer no balneário, ao lado de familiares e amigos. Com a confirmação da 17ª edição em 2026, a expectativa é de retomada do evento como um dos principais atrativos esportivos do verão paraense, reforçando a tradição construída ao longo de mais de 20 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corrida do sal esporte salinópolis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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