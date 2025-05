Corrida de espermatozoides? Evento inusitado premia 'atleta da fertilidade' com R$ 50 mil; vídeo

Um novo tipo de "esporte" viralizou nas redes sociais e deixou muita gente surpresa. Foi realizada na última sexta-feira (25) a primeira corrida de espermatozoides do mundo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O vencedor da disputa, o jovem Tristan Milker, de 20 anos, levou para casa o equivalente a mais de R$ 50 mil e ainda saiu consagrado como o “atleta da fertilidade”.

O evento, promovido pela startup Sperm Racing, ocorreu no Hollywood Palladium e reuniu mais de mil pessoas na plateia. A competição colocou lado a lado amostras de sêmen de dois estudantes universitários: Tristan, da Universidade do Sul da Califórnia (USC), e Asher, da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

VEJA MAIS

As células competidoras percorreram uma pista microscópica de 20 centímetros, especialmente desenvolvida para simular o ambiente do sistema reprodutor feminino. Com ampliação em tempo real e imagens em 3D exibidas em telões, o público pôde acompanhar cada movimento. O espermatozoide vencedor assumiu a liderança na última curva, arrancando gritos da torcida e comparações ao nadador olímpico Michael Phelps por parte do narrador do evento.

Confira o vídeo da competição:

Apesar do tom bem-humorado e visual inusitado, o evento teve como objetivo principal aumentar a conscientização sobre a fertilidade masculina, tema que, segundo os organizadores, ainda é cercado de tabu. "Ninguém está realmente falando sobre isso", afirmou Eric Zhu, um dos fundadores da startup.

O projeto arrecadou mais de 1 milhão de dólares em investimentos e já estuda a realização de novas corridas, com mais competidores e até transmissões ao vivo para plataformas digitais.

Vencedor da corrida de espermatozoides

O grande vencedor, Tristan Milker, é estudante universitário e influenciador digital. Ele afirma ter desenvolvido uma rotina específica para garantir "alto desempenho" de seus espermatozoides. Entre os hábitos, estão a eliminação do álcool da dieta, oito horas de sono por noite, prática regular de exercícios físicos e o consumo diário de dois litros de suco de abacaxi, além de muita água.

Nas redes sociais, Tristan se apresenta como “estrategista nutricional e atleta da fertilidade” e compartilha dicas com outros interessados na nova modalidade. Segundo ele, para a corrida, as amostras passam por uma triagem em laboratório, onde são selecionados apenas os espermatozoides com melhor mobilidade e vitalidade. O trajeto da competição simula um ambiente com calor, hormônios e fluxo oposto, exatamente como no corpo humano.