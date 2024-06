Influencer vê 'espermatozoides' no banheiro e aponta sinal divino para marido não fazer vasectomia

A influenciadora digital Shantal Verdelho, que acumula 1,6 milhão de seguidores no Instagram, compartilhou uma história inusitada em suas redes sociais. Ela contou que estava discutindo a possibilidade do marido, Matheus Verdelho, fazer uma vasectomia e recebeu uma suposta mensagem divina. A influenciadora percebeu que manchas no box do banheiro formavam a imagem de espermatozoides e considerou isso como a "resposta de Deus".

"Vejam se eu tô louca ou se eu tô certa", disse Shantal em seus stories. "Falei 'Deus, será que o Matheus faz vasectomia mesmo? Será que daqui a uns cinco anos eu vou estar com 40 anos e não vou tá com saudade de bebê? Não vou querer fazer outro bebê? O que você acha, Deus? Me dê um sinal'."

Para a surpresa da influenciadora, o sinal divino pareceu durante um banho. "Eu vim tomar banho e olha o box do banheiro. Isso daqui não parece um monte de espermatozoides correndo até um óvulo?", disse ela, apontando para manchas no vidro. Shantal interpretou a imagem como uma mensagem clara: "É o sinal que Deus me mandou pra eu colocar DIU e não fazer a vasectomia no Matheus."

Shantal é casada com Matheus Verdelho, ex-marido da ex-panicat Dani Bolina e ex-namorado de Bárbara Evans, filha de Monique Evans. O casal, que se conheceu durante o UFC Brasil em 2015, oficializou a união em 2017.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)