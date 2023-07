Tribunal de Justiça acata recurso e aceita denúncia contra obstetra Renato Kalil

Nesta quinta-feira (27), o Tribunal de Justiça acatou o recurso do Ministério Público e aceitou a denúncia da influencer Shantal Verdelho contra o médico obstetra Renato Kalil, por lesão corporal e violência psicológica durante o parto. Com a decisão, o médico passará a responder em primeira instância pelos crimes imputados.

A denúncia ganhou destaque após Shantal relatar nas redes sociais ter sido vítima de violência obstétrica durante o parto de sua segunda filha, Domênica. No entanto, em outubro de 2022, a Justiça havia negado a denúncia dos crimes apresentada pela Promotoria de Violência Doméstica do Foro Central da capital paulista, alegando falta de provas suficientes para sustentar as acusações contra o obstetra, segundo o g1.

Posteriormente, a defesa da influenciadora protocolou um recurso em novembro de 2022. Nesta quinta-feira, o recurso foi julgado e os desembargadores decidiram, de forma unânime, aceitar a denúncia. O acórdão será publicado em breve.

Justiça poderá analisar o mérito da denúncia e criar precedentes para que outras vítimas

Para a promotoria, essa decisão é significativa, pois permite que a Justiça analise o mérito da denúncia e cria precedentes para que outras vítimas de violência obstétrica também denunciem. Já para o advogado de defesa de Shantal, Sergei Cobra Arbex, a decisão representa uma vitória, pois coloca Kalil como réu e mostra que existem provas suficientes no processo para sustentar a acusação.

Por outro lado, o advogado Celso Vilardi, que representa Renato Kali, informou que a decisão do Tribunal de Justiça apenas autoriza o início do processo, sem julgar o mérito. A defesa pretende recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, confiante de que a inocência de Renato Kalil será reconhecida pela Justiça. A batalha legal promete continuar em busca de uma resolução para o caso.