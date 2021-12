Ex-funcionária acusa Renato Kalil de cometer abuso sexual na casa dele

O ginecologista e obstetra Renato Kalil foi acusado de ter cometido abuso sexual contra uma ex-funcionária. A mulher relatou que o médico pediu para ela “tocar” nele e afirmou que a violência sexual chegou a envolver relações sexuais.

“No primeiro momento foi a coisa mais difícil da minha vida”, disse a vítima de abuso sexual em entrevista ao programa de televisão Fantástico, da TV Globo. “Para mim ele é um doente”, complementou a mulher que afirma ter sido violentada.

A denúncia da ex-funcionária se soma a de outras mulheres que também foram vítimas de abuso sexual, violência obstétrica e gordofobia cometidas por Renato Kalil.

Caso passado

Letícia Domingues também revelou, ao Fantástico, que foi abusada pelo médico, em 1991, quando estava internada em São Paulo. “Eu estava deitada, sonolenta, eu acordei com ele em cima de mim, com o pênis dele na minha boca, a minha camisola estava aberta e com a outra mão ele passava no meu peito e ele acabou ejaculando na minha cara”, relatou a bancária.

“Eu lembro da situação que eu estava, que eu não tinha força para falar, para gritar”, disse Letícia Domingues. A bancária conta que só falou sobre o estupro em 2009 para amigos próximos.