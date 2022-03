Morre mulher do ginecologista Renato Kalil, aos 40 anos, em São Paulo

Foi encontrada morta, na madrugada desta segunda-feira (14), a nutricionista Ilana Kalil, esposa do ginecologista Renato Kalil. Ela foi achada sem vida em casa. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). As informações são do Metrópolis. Ilana Kalil tinha 40 anos e duas filhas, ambas fruto do relacionamento com o médico.

Renato Kalil ganhou grande repercussão nos últimos meses após ser acusado de violência obstétrica pela influenciadora Shantal Verdelho. Depois, outras pacientes fizeram denúncias semelhantes, que foram negadas pelo médico.

Na época, Ilana chegou a se manifestar publicamente em prol da defesa do marido.

Quem é Renato Kalil?

Com 36 anos de carreira e mais de 10 mil partos realizados, o médico Renato Kalil, de 60 anos, passou a ser investigado pela Polícia Civil e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) após o vazamento de um áudio da influencer Shantal Verdelho sobre suposta violência obstétrica que ela teria sofrido no parto da segunda filha, Domênica, em setembro de 2021.

Na ocasião, a influencer disse ter sido "rasgada pelas mãos" do profissional e xingada por ele em meio ao trabalho de parto.