Corinthians x Barra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil Corinthians e Barra jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 14.05.26 18h30 Corinthians e Barra jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Rodrigo Coca/ X/ @Corinthians) Corinthians x Barra disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Barra ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Corinthians venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Timão pode empatar ou até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. Já o Barra precisa vencer por dois ou mais gols para avançar diretamente. Caso a equipe catarinense vença por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis. Atual campeão da competição, o Corinthians deve atuar com uma equipe mista, preservando alguns titulares. O Barra tenta surpreender fora de casa e conquistar uma classificação inédita. VEJA MAIS Tite revela arrependimento por ter rejeitado o Corinthians: 'Eu errei' O treinador explicou que, após deixar a seleção brasileira, pretendia tirar um período sem trabalhar no futebol nacional Marcelo Paz questiona gesto de Bobadilla: 'Se fosse em um restaurante, seria ofensivo' Corinthians x Barra: prováveis escalações Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, André Ramalho e Angileri; Allan, André, Breno Bidon (Dieguinho) e Zakaria Labyad; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz. Barra: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva. Técnico: Bernardo Franco. Arbitragem de Corinthians x Barra Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) FICHA TÉCNICA Corinthians x Barra Copa do Brasil Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corinthians Barra copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30