Corinthians x Barra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil

Corinthians x Barra disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Barra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Corinthians venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Timão pode empatar ou até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. Já o Barra precisa vencer por dois ou mais gols para avançar diretamente. Caso a equipe catarinense vença por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

Atual campeão da competição, o Corinthians deve atuar com uma equipe mista, preservando alguns titulares. O Barra tenta surpreender fora de casa e conquistar uma classificação inédita.

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Corinthians x Barra: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, André Ramalho e Angileri; Allan, André, Breno Bidon (Dieguinho) e Zakaria Labyad; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.

Barra: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva. Técnico: Bernardo Franco.

Arbitragem de Corinthians x Barra

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Barra

Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 19h30