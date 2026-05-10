Marcelo Paz questiona gesto de Bobadilla: 'Se fosse em um restaurante, seria ofensivo' Estadão Conteúdo 10.05.26 23h02 A indignação do Corinthians em razão da não expulsão de Bobadilla, do São Paulo, pelo que os corintianos interpretaram como gesto obsceno, foi levada à sala de coletiva da Neo Química Arena por Marcelo Paz. Em pronunciamento após a vitória por 3 a 2 sobre o rival do Morumbi, neste domingo, o executivo de futebol alvinegro questionou decisão do árbitro Anderson Daronco, que não viu motivo para punir o são-paulino. Ao celebrar o gol marcado por Luciano, quando o São Paulo perdia por 1 a 0, Bobadilla chacoalhou as mãos em frente à região genital. Para Paz, o gesto é equivalente aos feitos pelos corintianos André, contra o Vasco, e Allan, em duelo com o Fluminense. Os dois foram expulsos por terem tocado as próprias genitálias durante as partidas em questão. "O lance do Bobadilla chamado para avaliar como gesto obsceno... todo mundo sabe que o Corinthians foi punido, dois jogadores diferentes em jogos diferentes por gesto obseceno. Hoje, disseram que não tocou na área genital. Acho que não é isso que caracteriza. Se fosse em um restaurante, em uma praça pública, seria ofensivo", disse o dirigente". Paz disse que vai pedir esclarecimentos para a Comissão de Arbitragem da CBF. Ele defende que a regra atual coloca a definição do que seria um gesto obsceno em um lugar de muita subjetividade. "É um tema novo, talvez não se tenha a compreensão exata de como agir. Mas esse lance a gente não pode deixar passar, porque fomos punidos recentemente. Ou pode fazer aquilo no futebol ou a arbitragem errou. Não tem meio termo. Amanhã, na reunião, ou a comissão reconhece que houve um erro - e ok, porque é um tema novo -, ou então está liberado fazer aquilo. Tem de ficar bem claro o que pode o que não pode fazer", avaliou. Corinthians e São Paulo faziam um bom jogo em Itaquera quando o a partida esquentou no final do primeiro tempo. Após o gol de Luciano, aos 40 minutos da primeira metade, o tempo fechou e o duelo ficou paralisado por bons minutos em razão de agressão a Calleri e gesto obsceno de Bobadilla. TENSÃO E ERROS, MAS BOA ATUAÇÃO Além do gesto polêmico, a comemoração do gol tricolor foi marcada por uma agressão sofrida por Calleri, atingido por objetos arremessados da arquibancada enquanto celebrava na bandeira de escanteio. As imagens mostraram também que o argentino foi atingido por um óculos e um cigarro eletrônico, cuja venda é proibida no Brasil. Anderson Daronco, que até então fazia uma arbitragem segura, distribuiu cartões a corintianos e são-paulinos. O camisa 9 tricolor foi imediatamente ao chão. As imagens da transmissão oficial mostraram que o argentino foi atingido na mão direita, apesar dele ter ficado deitado com a mão na nuca. O clima esquentou e Matheus Bidu, na tentativa de levantar o adversário, originou as cenas de empurra-empurra. O gol surgiu de um erro de Raniele - que havia aberto o placar pouco antes - na saída de bola, dentro da área. Apesar do empate do adversário ter surgido de uma falha e de a tensão ter tomado conta da partida naquele final de primeiro tempo, o Corinthians não se deixou afetar emocionalmente e chegou a abrir 3 a 1 na etapa final. "É um erro que ele nunca tinha cometido em treinamentos e jogos. Quando ele comete um erro como esse, não é para inibir, é para aprender que aquele lance é um lance mais difícil de a bola entrar, lance por dentro, a gente fala pra evitar o passe frontal, que tem de ter a margem de segurança alta", afirmou o técnico Fernando Diniz. A torcida gritava "olé" quando Matheuzinho, autor do segundo gol alvinegro, mandou contra a própria rede. Para Diniz, os erros nos gols sofridos não apagam os muitos pontos positivos da boa atuação corintiana. "Quando tem os erros, independentemente do resultado, o que vale é a confiança, a coragem para fazer. Acho que o time soube variar. A gente jogou muito bem, o time está dominando cada vez mais a primeira fase de construção. No intervalo, dei um estímulo a mais para a gente não se acovardar. Pelo contrário, se expor ainda mais, jogar com confiança. A vitória do Corinthians veio por causa dessa coragem." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Zagueiro paraense suspenso por envolvimento em apostas assina com adversário do Remo na Série B Aos 26 anos, Vitor Mendes tenta escrever um novo capítulo na carreira, marcada recentemente por um afastamento de quase dois anos por envolvimento em esquemas de apostas esportivas 30.07.25 18h55 Flamengo aumenta salário e multa rescisória de Wallace Yan para se precaver de investidas 19.07.25 15h48 Copa Sul-Americana Bulo Bulo x Once Caldas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/07) pela Sudamericana CD San Antonio Bulo Bulo e Once Caldas jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.07.25 20h30