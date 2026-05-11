Tite revela arrependimento por ter rejeitado o Corinthians: 'Eu errei' O treinador explicou que, após deixar a seleção brasileira, pretendia tirar um período sem trabalhar no futebol nacional Estadão Conteúdo 11.05.26 13h41 Tite saiu do comando técnico da Seleção Brasileira (Tarso Sarraf / O Liberal) Tite reconheceu que se arrepende de ter recusado o Corinthians em 2023. O técnico afirmou que tomou a decisão errada ao rejeitar o retorno ao clube paulista naquele momento e pediu desculpas publicamente à torcida corintiana. "Eu tenho que publicamente dizer desculpa ao Corinthians, eu errei nessa situação", disse, em entrevista ao Ge. O treinador explicou que, após deixar a seleção brasileira, pretendia tirar um período sem trabalhar no futebol nacional e alimentar o sonho de assumir uma equipe da Premier League. "Se a gente rebobinasse, eu teria ido para o Corinthians. Eu não queria trabalhar naquele ano, eu não queria." Segundo Tite, o principal projeto em andamento naquele período envolvia uma possível ida para o West Ham, algo que vinha sendo preparado há meses. "Foram uma série de aspectos que aconteceram. A primeira foi o convite do Corinthians, que eu tenho um respeito, uma consideração muito grande. Eu tinha uma possibilidade e já estava conversando com uma possibilidade real de clube da Premier League, que era o meu grande objetivo." O técnico revelou ainda que vinha se dedicando ao inglês e estudando profundamente o futebol inglês pensando nessa oportunidade: "Cansei de fazer aula de inglês com o Thales, meu professor, e sempre direcionado. Nós sabíamos tudo individualmente dos atletas desse clube e a forma de ele jogar." TITE DIZ QUE ACEITARIA CONVITE SE PUDESSE VOLTAR ATRÁS Durante a entrevista, Tite reforçou que mudaria sua decisão caso tivesse uma nova chance. "Na segunda vez, se eu tivesse que voltar no tempo, eu aceitaria o convite do Corinthians." O treinador também relembrou a relação construída com o clube, destacando que o Corinthians aceitou sua saída para a seleção brasileira mesmo contrariado e ainda fez questão de desvincular sua recusa ao clube da posterior ida ao Flamengo. "O Corinthians foi o clube que eu saí para ir para a seleção e mesmo contrariado, ele aceitou. Eu não tinha ideia antes de ir para o Flamengo. Na mesma data, dias diferentes, o Corinthians tinha contratado o Mano (Menezes) e o (Jorge) Sampaoli continuava no Flamengo. Então não tinha uma coisa ligada à outra." Em 2023, o Corinthians procurou Tite após a saída de Vanderlei Luxemburgo, mas ouviu do treinador que ele não pretendia assumir equipes brasileiras naquele momento. Meses depois, porém, o cenário mudou. Sem concretizar o sonho europeu, Tite aceitou a proposta do Flamengo em outubro daquele ano, atraído por um projeto de longo prazo, maior estabilidade e pela perspectiva de reformulação do elenco rubro-negro para 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Tite COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 futebol Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) 11.05.26 13h10 polêmica Árbitro relata xingamentos de Tonhão contra a arbitragem após jogo entre Remo e Palmeiras Em súmula, Rafael Klein registrou ofensas direcionadas à equipe de árbitros por parte de membros da comissão do clube azulino 11.05.26 11h55 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59