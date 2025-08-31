Corinthians recusa oferta de R$ 190 mi da Roma por Yuri Aberto e prioriza manutenção do elenco Estadão Conteúdo 31.08.25 23h32 O Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) feita pela Roma, da Itália, para contratar o atacante Yuri Alberto. Mesmo precisando de dinheiro para quitar dívida na casa de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, motivo do 'transfer ban' enfrentando no momento, o clube avalia que o jogador é imprescindível para o momento. A diretoria sequer abriu conversas com os italianos. Caso aceitasse, ficaria com 50% do valor, já que essa é a porcentagem mantida pelos alvinegros sob os direitos econômicos do atleta de 24 anos. Não poder contratar para repor uma possível saída de Yuri é justamente um dos motivos que fez a alta cúpula corintiana optar por não vendê-lo. O ataque, inclusive, tem sido um dos problemas. Depois que Yuri Alberto se lesionou, com uma hérnia inguinal, a alternativa foi aproveitar mais os jovens Gui Negão e Kayke. As negociações com o Laguna continuam em andamento, mas não há perspectiva de derrubar o 'transfer ban' antes de terça-feira, quando se encerra a janela de transferências. Em entrevista depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste domingo, o técnico Dorival Júnior afirmou que já se conformou com a atual situação. Em entrevistas coletivas anteriores, ele cobrou reforços publicamente da diretoria. A diretoria trabalha, neste momento, para renovar o contrato de peças importantes. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o zagueiro Gustavo Henrique estão em fase avançada das negociações. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Roma Yuri Alberto proposta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami 31.08.25 23h52 CRISE DO PARAZÃO Quartas de final do Parazão 2025: como ficam os confrontos após punições A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda precisa reorganizar a tabela antes da definição das novas datas para os jogos 11.03.25 19h12 Campeonato Português Vizela x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Português Vizela e Sporting jogam a 18° rodada do Campeonato Português nesta quinta, 18 de janeiro; veja as formações e onde assistir ao vivo 18.01.24 14h45 NBA Grizzlies x Knicks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/10) pela NBA Memphis Grizzlies e New York Knicks jogam nesta quarta-feira pela NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 19.10.22 17h30