Corinthians busca retomada no Brasileirão e Copa do Brasil enquanto bastidores do clube fervem

O Corinthians deu adeus precocemente à Copa Sul-Americana na última terça-feira, 27. O time alvinegro foi derrotado pelo Huracán, por 1 a 0, na Argentina, e não conseguiu nem mesmo avançar para a etapa de playoffs da competição continental.

Eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores e na fase de grupos da Sul-Americana, o clube vive uma temporada para ser esquecida com relação aos torneios continentais. O Corinthians, agora, focará nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, as únicas competições em que está vivo em 2025.

O técnico Dorival Júnior se mostrou muito insatisfeito na última terça, após a queda na Sul-Americana. O treinador cobrou uma resposta da equipe nos dois campeonatos que ainda restam no ano. No Brasileirão, o Corinthians está na oitava colocação. Na Copa do Brasil, o time avançou para as oitavas de final após eliminar o Novorizontino.

"Temos dois campeonatos importantes (Brasileiro e Copa do Brasil) para apagar a impressão deixada na Libertadores e Sul-Americana. Nossa obrigação e compromisso agora é com o nosso torcedor. É um momento muito difícil para todo mundo", disse Dorival Júnior em entrevista coletiva na terça.

O Corinthians buscará se reerguer na temporada em meio a um caos político. Na última semana, o então presidente Augusto Melo e ex-diretores do clube foram indiciados por furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa em investigação que apura irregularidades no contrato com a casa de apostas VaideBet.

Na segunda-feira, 26, em reunião do Conselho Deliberativo do clube, o processo de impeachment de Augusto Melo foi aprovado. Desse modo, o então mandatário acabou afastado do cargo.

Após a aprovação no Conselho, o presidente do órgão, Romeu Tuma Jr, tem até cinco dias para agendar a votação da Assembleia-Geral de associados, que vai referendar ou não o afastamento de Augusto Melo. Quem assumiu o cargo interinamente foi o 1º vice, Osmar Stábile, que tem ao seu lado o 2º vice, Armando Mendonça, eleitos na chapa de Augusto, mas adversários políticos do mandatário.

Osmar Stábile e Armando Mendonça concederam entrevista na última terça-feira. Os dirigentes disseram que a situação financeira do clube é "muito grave".

"A situação que nos encontramos... a gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Fui lá no caixa e perguntei 'onde tem dinheiro?' Não tem. Temos que mudar essa situação com muito trabalho e dedicação e resolver esses problemas. Não vai ser de imediato, não temos varinha de condão", afirmou Stábile.

"É uma situação muito grave que as pessoas precisam saber. Corremos, inclusive, o risco de sair do Profut. Não sabíamos, tomamos conhecimento disso no início da manhã. Isso é uma informação verdadeira, que precisa ser colocada para vocês. Precisamos da compreensão de todos", afirmou o vice, Armando Mendonça.

"Durante essa semana vence uma parcela de 3 milhões. Nós fomos no caixa e não tem esse dinheiro", completou.