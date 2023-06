Copa Libertadores: confira quais times estão classificados para as oitavas de final

A Copa Libertadores da América iniciou a sexta e última rodada da fase de grupos nesta terça-feira (27), e já definiu os times classificados para as oitavas de final do campeonato.

Entre os doze clubes, quatro brasileiros estão garantidos no mata-mata, sendo eles: Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense e Palmeiras. Até o momento, o Corinthians é o único eliminado do torneio; confira a lista de times classificados para as oitavas de final

Times classificados para as oitavas de final

Racing-ARG (primeiro do grupo A)

(primeiro do grupo A) Bolívar-BOL (primeiro do grupo C)

(primeiro do grupo C) Palmeiras (segundo do grupo C)

(segundo do grupo C) Fluminense (primeiro do grupo D)

(primeiro do grupo D) River Plate-ARG (segundo do grupo D)

(segundo do grupo D) Argentinos Juniors-ARG (primeiro do grupo E)

(primeiro do grupo E) Independiente del Valle (segundo do grupo E)

(segundo do grupo E) Boca Juniors-ARG (primeiro do grupo F)

(primeiro do grupo F) Athletico-PR (primeiro do grupo G)

(primeiro do grupo G) Atlético-MG (segundo do grupo G)

(segundo do grupo G) Olimpia-PAR (primeiro do grupo H)

(primeiro do grupo H) Atlético Nacional-COL (segundo do grupo H)

Os confrontos de oitavas de final serão definidos a partir do sorteio realizado na próxima quarta-feira (05), na sede da Conmebol. Os times que se classificarem em primeiro lugar ficam no mesmo grupo e os segundos colocados, em outro.

Os jogos de ida das oitavas de final acontecem entre os dias 1 e 3 de agosto, e os de volta, entre 8 e 10 do mesmo mês. Já a final será disputada em partida única, no dia 4 de novembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)