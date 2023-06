Hélio dos Anjos está praticamente fechado com o Paysandu e deve ser anunciado nesta quarta (28)

O técnico Hélio dos Anjos está muito perto de acertar o retorno ao Paysandu. Depois do treinador afirmar ao Núcleo de Esportes de O Liberal que está negociando com o Papão, membros do staff do profissional revelaram à reportagem que o acordo está próximo de ser concretizado. A expectativa é que Hélio seja anunciado como novo comandante do Bicola ainda na tarde desta quarta-feira (28).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Após a demissão do técnico Marquinhos Santos pela manhã, Hélio dos Anjos se tornou prioridade máxima da diretoria bicolor. Velho conhecido da torcida paraense, o treinador afirmou à reportagem que estava negociando, mas não deu detalhes do acordo.

VEJA MAIS

“Existe sim a negociação. Estão conversando com o meu agente, mas eu ainda não fui informado de nada ainda”, disse.

No entanto, um membro do staff do treinador confirmou ao Núcleo de Esportes de O Liberal que a negociação está muito próxima de ser concretizada. Em um breve contato, um dos agentes do treinador disse o seguinte:

"Entraram em contato conosco e estamos próximos. Creio que ainda hoje batemos o martelo".

História no futebol paraense

Hélio dos Anjos, de 65 anos, tem rodagem no futebol nacional e internacional. Na atual temporada já negociou contratos com a dupla Re-Pa, mas um pré-contrato assinado com um clube da árabe inviabilizou o retorno a Belém. No entanto, a negociação com a equipe de fora do país não vingou e ele ficou livre no mercado.

O técnico já treinou o Paysandu na temporada de 2002, quando o clube paraense estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Anos depois, em 2019, Hélio retornou ao Papão para a disputa da Série C e permaneceu para a temporada 2020, mas foi dispensado pelo clube alviceleste.

Antes de ter comandado o Papão, Hélio dos Anjos foi técnico do Remo na temporada de 1995 e conquistou o título do Campeonato Paraense.