F1: Após início ruim, Max Verstappen faz a pole do GP de Ímola e iguala recorde de Ayrton Senna

Após passar o final de semana apagado e enfrentando problemas com o carro da Red Bull, Max Verstappen, atual tricampeão mundial de Fórmula 1, fez o melhor tempo da classificação neste sábado (18) e largará da pole no Grande Prêmio da Emilia-Romagna. Atrás dele, vem Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari.

Oscar Piastri fez o segundo melhor tempo da quali, no entanto, o piloto da McLaren foi punido com três posições por atrapalhar Kevin Magnussen, da Haas, ainda no Q1. Assim, o australiano vai largar da quinta colocação.

VEJA MAIS

Com isso, Carlos Sainz ganhou uma posição e vai largar da quarta colocação. George Russell, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo completam o top 10.

Com mais uma pole, Max Verstappen conseguiu emplacar a sétima pole na temporada e oitava seguida, igualando o recorde de Ayrton Senna, que morreu há 30 anos em um acidente no GP de San Marino, em Ímola.

"Fim de semana muito difícil, estou feliz por conseguir a pole aqui. Não esperava, mas fizemos algumas mudanças antes da classificação. É algo muito especial, já faz 30 anos que Ayrton Senna faleceu aqui. Esta pole é uma homenagem a ele", disse o holandês após conquistar a pole.

Enquanto Max conseguiu se recuperar após os treinos livres ruins, Sergio Pérez não acompanhou o colega de equipe. O mexicano ficou no Q2 e vai largar de 11º. Quem também fez uma classificação ruim foi o bicampeão Fernando Alonso. O piloto da Aston Martin não se saiu bem e ficou apenas com a 19º posição.

Confira o grid de largada

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren-Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz Jr (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Red Bull) Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari) Sergio Pérez (Red Bull) Esteban Ocon (Alpine-Renault) Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) Alexander Albon (Williams-Mercedes) Pierre Gasly (Alpine-Renault) Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) Zhou Guanyu (Sauber-Ferrari) Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) Logan Sargeant (Williams-Mercedes)