Menina encontra figurinha rara do Neymar e doa para setor oncológico de hospital; veja

A jovem Vitória Kama Martinez, de nove anos, foi uma das poucas pessoas que conseguiram encontrar a figurinha do Neymar, uma das mais raras que fazem parte do álbum da Copa do Mundo 2022. Em um gesto solidário, a colecionadora decidiu doar o card, conhecido como “Legend Gold", para que seja vendido e possa ajudar o setor de oncologia pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, em São Paulo.

VEJA MAIS

No Instagram, a administração do local agradeceu à Vitória pelo gesto nobre e compartilhou fotos ao lado dela. “Nosso agradecimento a Vitória e família pela doação, são momentos assim que nos ajudam a cumprir nosso propósito, que é cuidar de pessoas em todo seu ciclo de vida”, saudou a publicação.

Em entrevista ao G1, a menina contou que faltava apenas a figurinha do Neymar para completar a coleção do álbum e disse que não esperava achar o card raro. Após a surpresa de conseguir a tão sonhada figurinha, Vitória decidiu mudar seu objetivo e pensou, ao lado do tio, em realizar o ato solidário.

"Quando mostrei para o meu tio, ele sugeriu para doar a figurinha para um hospital. Eu achei a ideia muito legal. Concordei com ele e escolhemos o setor de oncologia pediátrica do HCM. E se eu tiver muita sorte e conseguir tirar novamente outra ‘Legend Gold’ do Neymar, faço outra doação ao HCM", disse Vitória Kama Martinez.

Vitória ao lado da equipe médica do setor de oncologia (Divulgação/Instagram: @hcmriopreto)

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)