Kaká dispara contra torcedores brasileiros e cita Ronaldo: 'Só mais um gordo na rua'

Em uma entrevista a um programa da televisão britânica, o ex-meia Kaká, ídolo do São Paulo e do Milan-ITA, criticou o tratamento do torcedor brasileiro aos ídolos do futebol. Segundo Kaká, durante um papo com alguns nomes históricos da Inglaterra - John Terry e Gary Neville -, Ronaldo Fenômeno seria visto no Brasil só como mais um gordo, caso R9 saísse na rua.

"É estranho falar isso, mas muitas pessoas (brasileiras) não torcem para o Brasil. Eu sei que é estranho, mas acontece às vezes. Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos. Se vocês (estrangeiros) verem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar 'uau', porque ele tem algo diferente. No Brasil, é só um mais um gordo andando pela rua", inicia Kaká.

"É claro, vários brasileiros amam o Ronaldo. Nós amamos Ronaldo. Eu amo Ronaldo. Mas é diferente. Vejo mais respeito a eles fora do país do que aqui [no Brasil]", concluiu.

