Melhor do mundo em 2007, Kaká completa 40 anos e é homenageado pela FIFA; vídeo

O ex-meia Kaká, melhor do mundo em 2007, completa 40 anos nesta sexta-feira (22). Último brasileiro a conquistar a honraria foi homenageado pela FIFA, com vídeos de alguns de seus melhores momentos com a Seleção Brasileira. O ex-jogador esteve na campanha do pentacampeonato do Brasil, na Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão.

Ídolo do Milan-ITA, Kaká foi revelado pelo São Paulo, no início dos anos 2000, conquistou uma Champions League pelo clube italiano, e vestiu também a camisa do Real Madrid-ESP e do Orlando City-EUA. Assista à homenagem: