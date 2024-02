Fifa anuncia calendário de jogos da Copa do Mundo neste domingo

A Federação Internacional de Futebol (Fifa), vai divulgar, neste domingo (4), às 17h (horário de Brasília), a divisão dos 104 jogos do próximo Mundial. A Copa do Mundo de 2026 vai acontecer em 16 sedes, distribuídas entre os países do Canadá, Estados Unidos e México; Dallas (EUA) é favorita para receber a final, e abertura deve ser no Estádio Azteca, na capital mexicana.

A expectativa é grande principalmente pela definição da sede da final. Segundo apurou o ge, a cidade de Dallas é a maior favorita para receber a grande decisão, no dia 19 de julho de 2026.

Por outro lado, o Azteca, na Cidade do México, tem forte possibilidade de ser o palco da abertura, no dia 9 de junho de 2026. Esse estádio é o único no mundo a receber duas finais de Mundiais: em 1970 e 1986.

A Copa de 2026 será a primeira na história com 48 seleções, 16 a mais do que na edição anterior, de 2022 no Catar. A competição acontecerá em 16 cidades-sede, no Canadá, Estados Unidos e México.

A primeira fase terá 12 grupos com quatro seleções cada, dos quais avançam as duas melhores. Além disso, as oito terceiras melhores equipes dos grupos avançam para o mata-mata.

Confira os estádios e as sedes da Copa de 2026:

Canadá

• Lumen Field - Seattle

• BMO Field - Toronto

• BC Place - Vancouver

Estados Unidos

• Mercedes-Benz - Atlanta

• Gillette - Boston

• AT&T - Dallas

• Lincoln Financial Field - Filadélfia

• NRG - Houston

• GEHA Field at Arrowhead - Kansas City

• SoFi - Los Angeles

• Hard Rock - Miami

• MetLife - Nova York

• Levi's - São Francisco

México

• Estádio Azteca - Cidade do México

• Estádio Akron - Guadalajara

• Estádio BBVA - Monterrey