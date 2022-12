Copa do Mundo 2022: Na Globo, sambista fala rivalidade de Brasil x Argentina e cita o Re-Pa; vídeo

O Brasil passou pela Coreia do Sul e está nas quartas de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira terá pela frente a Croácia, que eliminou o Japão após disputas de pênaltis. Na outra semifinal a Argentina encara a Holanda e poderemos ter um Brasil x Argentina, uma das maiores rivalidades do futebol mundial valendo uma vaga na grande final. O sambista Xande de Pilares, comparou a rivalidade entre as seleções com vários clássicos do Brasil e citou o Remo x Paysandu.

Em um bate-papo no programa “Central da Copa”, da Rede Globo, ao lado do apresentador Alex Escobar, Jojo Todynho e o ex-jogador Fred, Xande de Pilares foi questionado se queria um Brasil x Argentina na semifinal do Mundial do Catar. O sambista falou da emoção e tradição do confronto e citou o clássico Re-Pa, além de outras rivalidades espelhadas pelo país.

“Se for Brasil x Argentina vai ser bom. Brasil x Argentina pra mim, é igual Flamengo x Vasco, Corinthians x Palmeiras, Grêmio x Internacional, Atlético x Cruzeiro, Paysandu x Remo. É rivalidade e aí tem mais emoção. Brasil x Argentina apesar de ser tradição é emoção e se ganharmos da Argentina bebo uma garrafa de vinho no jogo”, disse.

Xande de Pilares é torcedor do Flamengo-RJ e no Pará é declarado torcedor do Clube do Remo. Ele revelou que admira o Leão Azul em um dos shows em Belém. Ele possui um filho que mora na capital paraense e que também é torcedor do Remo. Durante o show, Xande informou que torce pelo Leão Azul por conta de seu avô, o “Seu Nenê”, que era remista.