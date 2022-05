Copa do Qatar: Quanto ganha o campeão do mundo?

A Copa do Mundo de 2022 se aproxima. A competição que será disputada entre os dias 21 de novembro de 18 de dezembro deste ano promete jogos inesquecíveis entre as seleções que buscam levantar a taça do mundial. Mas a competição vai dar outras recompensas para a seleção campeã. Saiba quanto vai ganhar a equipe campeã do mundo e as demais.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) espera arrecadar com a Copa do Mundo de 2022, mais de seis bilhões de dólares, o equivalente a mais de 30 bilhões de reais. Um bilhão de dólares a mais do que o arrecadado com a competição de 2014, no Brasil. Desse valor, pouco mais de 400 milhões de dólares serão destinados a recompensar as seleções que chegaram à Copa do Qatar.

Qual o valor que o campeão da Copa do Mundo vai ganhar? E as demais seleções?

Seleção campeã: U$ 42 milhões (202 milhões de reais)

Vice-campeão: U$ 30 milhões (144 milhões de reais)

Terceiro colocado: U$ 27 milhões (130 milhões de reais)

Quarto colocado: U$ 25 milhões (120 milhões de reais)

Eliminados nas quartas: U$ 17 milhões (82 milhões de reais)

Eliminados nas oitavas: U$ 13 milhões (62 milhões de reais)

Eliminados na fase de grupos: U$ 9 milhões (43 milhões de reais)

O valor pago para a seleção campeã é recorde em uma Copa do Mundo. Além disso, a FIFA ajudará com U$ 1,5 milhões (7,2 milhões de reais) todas as seleções classificadas, para as despesas na preparação.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)