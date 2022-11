Copa do Mundo 2022: torcedores argentinos e mexicanos brigam no Catar antes de jogo decisivo; vídeo

Próximo de jogo decisivo, argentinos e mexicanos se envolveram em uma confusão em ruas e bares de Doha, capital do Catar. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que os torcedores trocam agressões físicas e xingamentos. No sábado (26), México e Argentina se enfrentam pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2022.

A confusão teria começado por conta de provocações do lado mexicano. Os torcedores estariam chamando o craque argentino, Lionel Messi, de “pecho frio”, expressão usada para se referir ao time ou jogador sem garra.

De acordo com relatos, o conflito entre as duas torcidas já deixou algumas pessoas feridas. O jornalista argentino Nacho Genovart, da TV C5N, disse que ninguém ainda não foi detido.

Decisão para a Argentina

A Seleção Argentina vive um drama na Copa. Após chegar como uma das favoritas, o time de Messi perdeu na estreia para a Arabia Saudita por 2 a 1. Com isso, os argentinos precisam vencer o México para respirarem na disputa. Mas se a equipe perder, ela já pode ser eliminada na segunda fase.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)