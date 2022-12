Copa do Mundo 2022: Neymar volta a treinar no Catar após oito dias de tratamento no tornozelo

Neymar voltou a treinar no campo com a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2022, no Catar. O meia-atacante fez parte da movimentação comandada pelo técnico Tite no Estádio Grand Hamad neste sábado (3), dia seguinte da derrota para por 1 a 0 para Camarões, pela terceira e última rodada da fase de grupos. O trinamento foi fechado para a imprensa.

Apesar da boa notícia, ainda é difícil que o camisa 10 do Brasil esteja em campo no confronto das oitavas de final, nesta segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul. Já são oito dias de tratamento em Doha para a lesão que sofreu no tornozelo direito durante a partida de estreia da Seleção na Copa, contra a Sérvia.

Laterais avançam

Além de Neymar, os laterais Danilo e Alex Sandro também treinaram. O primeiro é o que apresentou o quadro menos grave e está em estágio avançado de recuperação, inclusive já treinando com bola. A probabilidade de que esteja apto para o jogo contra os sul-coreanos é maior que a dos demais.

Recuperação de Danilo é a que está em estágio mais avançado (Lucas Figueiredo/CBF)

Enquanto isso, Alex Sandro e Neymar fazem, mesmo no gramado, trabalhos individualizados, para evitar possíveis jogadas bruscas com companheiros e atrapalhar ou retroagir na recuperação.

Dois cortes

Ainda neste sábado, a equipe médica da Seleção confirmou que o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo. Ambos foram diagnosticados com lesões no joelho cujo tempo de recuperação excede o período do mundial no Catar.

Próximo compromisso

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (5). A partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, será contra a Coreia do Sul, que se classificou ao terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo H, atrás de Portugal. O duelo inicia às 16h (de Brasília) no Estádio 974, em Doha.

A partir de agora as partidas são eliminatórias, ou seja, apenas a vitória interessa ao time canarinho. Em caso de empate, a partida irá para a prorrogação e, permanecendo a igualdade, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Se o Brasil avançar, pegará o vencedor do confronto entre Japão e Croácia.