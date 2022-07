Copa do Mundo 2022: meia ficará fora da Copa ao lesionar após sofrer drible; vídeo

Com a aproximação da Copa do Mundo no Qatar, que acontecerá entre os dias 21 de novembro de 18 de dezembro, jogadores e comissões técnicas começam a se preocupar com possíveis lesões que podem os deixar fora da competição. É o caso de João Rojas, meio campo equatoriano, que rompeu o ligamento cruzado do joelho ao sofrer um drible e deve ficar oito meses fora dos gramados.

O meia estava fazendo sua segunda partida pelo Monterrey, contra o América-MEX, em partida pela Liga Mexicana. O seu time perdia por 2x1, quando Rojas entrou e participou das jogadas que culminaram nos dois gols da virada, inclusive com uma assistência. Aos 42 minutos do segundo tempo, o jogador protegia a lateral do campo, quando sofreu um drible do lateral Miguel Layún, e em um passo em falso, rompeu o ligamento. Veja o vídeo:

A seleção equatoriana já havia passado por uma polêmica nos últimos meses, ao ser acusada pela seleção chilena de escalação irregular durante as eliminatórias, mas a FIFA decidiu encerrar o processo contra a seleção do Equador. Arboleda, zagueiro equatoriano que atua pelo São Paulo também vai ficar de fora, após fraturar e romper ligamentos do tornozelo esquerdo, em junho, ao jogar contra o Palmeiras.

Em sua conta no Instagram, João Rojas lamentou o ocorrido. O jogador escreveu: “Tudo passa tão rápido. Conquistas um sonho, chega a um grande lugar, te encontras com grandes companheiros, estréia, recuperamos um resultado e depois tudo parece escuro. Mas em todos os cenários, te amarei mais, Deus”, confira:

