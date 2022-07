Há oito anos, Brasil perdia por 7 a 1 para Alemanha na semi da Copa do Mundo; relembre goleada

A Copa do Mundo de 2014 tinha tudo para ser dos brasileiros. Sediada aqui no Brasil, considerado o país do futebol, com público recordes e com a alegria que só o povo tupiniquim tem. Mas, no dia 8 de julho daquele ano, a euforia da torcida deu lugar à frustração. A Seleção Brasileira perdeu na semifinal para a Alemanha por 7 a 1, na Arena Mineirão, em Belo Horizonte (MG) e foi eliminada da Copa do Mundo.

Cenário

A Seleção Brasileira era uma das favoritas para conquistar o hexa. Comandada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, técnico do título do penta, e tendo Neymar no seu auge, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações em 2013. Além disso, em casa, o time tinha todo o apoio da torcida que lotava os estádios.

No entanto, nas quartas de finais, contra a Colômbia, Neymar recebeu uma falta dura de Zuñiga que acabou fraturando a terceira vértebra lombar do jogador e isso o tirou da Copa. Sem o principal atacante, o Brasil tinha que se reorganizar para enfrentar a poderosa Alemanha, que desde 2006 se preparava para o tão sonhado tetracampeonato.

Jogo

Sem Neymar e com Bernardo no ataque, no dia 8 de julho de 2014, o Brasil entrou no Mineirão lotado para enfrentar a Alemanha. O que no início parecia que seria um jogo difícil, logo virou um verdadeiro chocolate.

Aos 10 minutos, Müller abriu o placar com chute de pé direito após uma cobrança de escanteio de Toni Kroos. E a partir daí, só ladeira abaixo. Klose, aos 22 minutos, marcou o segundo gol alemão; Kroos, duas vezes, e Khedira ampliaram ainda no primeiro tempo.

VEJA OS GOLS DA PARTIDA

Na segunda etapa, o Brasil entrou perdendo por 5 a 0. Era claro que a Seleção Brasileira não conseguiria reverter o placar. Os jogadores estavam completamente perdidos dentro de campo.

E para piorar ainda mais a situação, os alemães ainda fizeram mais dois gols, marcados por Schurrle. Oscar, aos 44 minutos, marcou o “gol de honra” brasileiro, que selou o 7 a 1 histórico.

Ficha técnica

BRASIL 1 X 7 ALEMANHA

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 8 de julho de 2014, terça-feira

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Marco Rodríguez (MEX)

Assistentes: Marvin Torrentera (MEX) e Marcos Quintero (MEX)

Cartão amarelo: Dante (Brasil)

Gols:

Brasil: Oscar, aos 44 minutos do segundo tempo

Alemanha: Muller, aos dez, Klose, aos 22, Kroos, aos 23 e aos 25, e Khedira, aos 28 minutos do primeiro tempo; Schurrle, aos 23 e aos 33 minutos do segundo tempo

Brasil: Júlio César; Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo e Fernandinho (Paulinho); Bernard, Oscar e Hulk (Ramires); Fred (Willian)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Alemanha: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker) e Howedes; Schweinsteiger e Khedira (Draxler); Muller, Kroos e Ozil; Klose (Schurrle)

Técnico: Joachim Low

