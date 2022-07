Site divulga possíveis camisas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo; veja

O site Footy Headlines divulgou as supostas camisas números um e dois que a Seleção Brasileira deve usar na Copa do Mundo do Catar. Os modelos já estão prontos, mas ainda passam por ajustes. O lançamento oficial será no mês de setembro, dois meses antes do início do Mundial 2022, que começa em novembro.

Confira as prováveis camisas da Seleção na Copa (Divulgação)

A Seleção faz dois jogos na data FIFA de setembro. No dia 22 ou 23 encara a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa - jogo adiado, por causa da polêmica entrada da Anvisa durante o clássico - e no dia 27, em um amistoso. Nestes jogos, o Brasil já estará com os novos uniformes