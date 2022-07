Copa do Mundo: região na Índia reúne mais de 300 mil fãs da Seleção Brasileira; vídeo

Como em toda Copa do Mundo, a Seleção Brasileira contará com a torcida do país em novembro e dezembro, no Mundial do Catar. Mas, a torcida pelo sexto título não se resume ao país local. A região de Kerala, Estado da Índia, reúne mais 300 mil fanáticos pelo futebol brasileiro.

Não à toa, a tradição de pintar ruas, carros e casas com as cores do Brasil se estendeu para o povo de Kerala, na Copa do Mundo da Rússia, de 2018. A tendência é que o mesmo seja feito no Mundial do Catar, no final do ano. Os desenhos mais recorrentes trazem os craques brasileiros. Apesar que a paixão dos torcedores também é dividida com a Argentina, maior rival da Seleção:

As redes sociais exemplificam o tamanho da paixão pela Seleção. A página do Facebook Brazil Fans Kerala tem mais de 344 mil seguidores. Já o Instagram tem mais de 141 mil.