Copa do Mundo 2022: inteligência artificial aponta Brasil como favorito ao título; veja lista

A Seleção Brasileira já chegou na Copa do Mundo do Catar como uma das favoritas para conquistar o mundial. E de acordo com uma análise de dados feitos por um modele de inteligência artificial (IA), de uma empresa britânica, o Brasil tem mais chances de chegar na final do torneio e conquistar o tão sonhado hexa.

O nome do modelo de inteligência artificial é o Opta. O programa analisa todos os dados mais recentes e faz a avaliação das chances de cada Seleção para conquistar o título da Copa do Mundo. Todo o processo é feito baseado em gráficos que são disponibilizados ao final de cada partida.

O Brasil começou o mundial com 17% de chances de vencer, com o decorrer do torneio, alcançou a marca de 25,2%.

A Seleção da Argentina é a segunda colocada na lista das favoritas. Após a estreia na Copa, onde foi derrotada pela Arábia Saudita, os argentinos sairam de 6,6% para 19%.

Em terceiro, está a atual campeã França, com 15,7%, seguida pela Inglaterra (14,1%), Holanda (9,9%), Portugal (5,7%), Croácia (2,9%) e Marrocos (1,1%).⁠ Espanha e Suíça também apareciam no top 10, com 8,4 % e 1,3%, respectivamente, mas as equipes já foram eliminadas.

Agenda

Brasil enfrenta a Croácia nesta sexta-feira (9), às 12h, no Estádio da Cidade da Educação. A partida vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo do Mundo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)