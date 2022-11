Copa do Mundo 2022: Espanha não dá margem para zebra e atropela a Costa Rica pelo grupo E

Dominante! A Espanha goleou a Costa Rica por 7 a 0 na tarde desta quarta-feira (23), no Estádio Al Thumama, pelo grupo E da Copa do Mundo do Catar. Ferran Torres (duas vezes), Dani Olmo, Asensio, Morata, Gavi e Carlos Soler marcaram os gols da Fúria. A equipe lidera a chave com os mesmos três pontos do Japão, que venceu a Alemanha.

Na atuação mais avassaladora até aqui desta Copa, a Espanha construiu os gols quase que de forma natural, aproveitando a fragilidade da Costa Rica e se mostrando como uma das candidatas ao título. Logo aos 10 minutos, Dani Olmo abriu o placar, fazendo o 100° gol da seleção em mundiais. Aos 20', Asensio ampliou e 10 minutos depois Ferrán Torres, de pênalti, fez o terceiro.

O quarto já veio no começo do segundo tempo, com Ferran Torres novamente. O quinto foi um golaço do jovem Gavi, que mandou de trivela para o fundo das redes. A Espanha não pisou no freio e marcou mais duas vezes. Primeiro com Carlos Soler, que aproveitou um rebote do goleiro Navas, e depois com Morata, que recebeu passe de Dani Olmo e tocou para o fundo da rede.

A Espanha volta a campo no domingo (27), às 16h, no Estádio Al Bayt, contra a Alemanha. Já a Costa Rica encara o Japão no Ahmed bin Ali Stadium, no mesmo dia, às 7h.