Copa do Mundo 2022: Lateral da Arábia Saudita passa por cirurgia após lesão e deixa o Mundial

Yasser Al-Shahrani, lateral-esquerdo da Arábia Saudita, deixou a Copa do Mundo no Catar após ter sofrido uma lesão ao se chocar contra o goleiro do próprio time, Al-Owais, durante a partida de estreia na última terça-feira (22). Segundo informações divulgadas pela seleção saudita, o atleta, que teve fraturas e hemorragia, agora passará por uma cirurgia.

VEJA MAIS

Próximo do fim da disputa entre as equipes, onde a Arábia Saudita ganhou por 2 a 1, os dois atletas se chocaram e Al-Shahrani imediatamente caiu e ficou desacordado. Após ser retirado de campo, o jogador passou por uma bateria de exames, sendo constatadas fraturas na mandíbula, nos ossos do lado esquerdo do rosto e hemorragia interna.

O afastamento do jogador foi comunicado em uma nota divulgada nas redes sociais da seleção da Arábia Saudita.

“Yasser Al Shahrani deixou o Hamad Medical Center, em Doha, a caminho do National Guard Hospital de Riad nesta manhã, como consequência da lesão na cabeça ocorrida durante a vitória de 2 a 1 de ontem sobre a Argentina. O jogador de 30 anos agora passará por cirurgia nas próximas horas como parte do plano de recuperação da equipe médica. Desejamos a Yasser uma completa e rápida recuperação.”

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)