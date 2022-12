Copa do Mundo 2022: atacante da Inglaterra deixa a Copa após ter sua casa invadida; saiba quem é

O atacante inglês Raheem Sterling (27), deixou a Copa do Mundo de 2022 e voltará para Londres, após sua casa ter sido invadida por ladrões armados no último sábado, 3 de dezembro. O jogador perdeu a partida entre Inglaterra e Senegal, vencida pelos ingleses, pelo placar de 3x0, e não tem data de retorno provável. As informações são da ESPN UK.

Apesar de ter deixado a concentração inglesa e retornar para a Inglaterra, o atacante do Chelsea tem esperanças de jogar uma partida em uma fase mais avançada do torneio, após passar algum tempo com sua família. A seleção inglesa irá enfrentar a França nas quartas-de-final, no próximo sábado (10).

O técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, confirmou a saída de Sterling: “Ele está tendo que lidar com uma situação familiar e deverá voltar para a Inglaterra. Nós queremos dar um tempo para que ele resolva isso ou esteja lá com sua família. Essa é a coisa mais importante agora, então daremos espaço para ele”, declarou o treinador.

O capitão Harry Kane, que atua pelo Tottenham, também se posicionou sobre o assunto: “Nossos pensamentos estão com ele e sua família. É um assunto pessoal, mas não é fácil ver um dos seus colegas de equipe e amigos lidando com algo assim”, disse Kane.

Inglaterra enfrenta a França pelas quartas-de-final

Apesar da ausência de Sterling, a vitória sobre a seleção senegalesa não pareceu difícil para os ingleses. Apesar de sofrerem uma leve pressão no início do jogo, os ingleses conseguiram marcar três vezes, com gols de Henderson, Kane e Saka. No sábado a Inglaterra irá enfrentar uma grande rival europeia, a França.

Em confrontos prévios pelo Mundial, a seleção inglesa venceu as duas partidas em que enfrentou a França, em 1966 e 1982. A missão agora é complicada, tendo em vista que o atacante francês Kylian Mbappé vive uma ótima fase e já marcou cinco gols em quatro partidas disputadas pelos franceses.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)