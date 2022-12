Ao vivo em fotos: confira imagens exclusivas de Inglaterra x Senegal pelas oitavas da Copa do Mundo

As seleções Inglaterra x Senegal disputam, agora, as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O jogo iniciou às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar. Quem quiser assistir a partida na TV pode ver ao vivo pelos canais Globo, SporTV e SporTV 2, bem como pelas plataformas GloboPlay e FIFA+.

Apesar das chances claras de Senegal, defendidas pelo goleiro Pickford, a Inglaterra foi quem terminou o primeiro tempo à frente. O volante Jordan Henderson abriu o placar aos 38, após bela jogada do meia Jude Bellingham. O próprio meia puxou o contra-ataque do segundo gol, marcado por Harry Kane, aos 48.

VEJA IMAGENS EXCLUSIVAS DA PARTIDA EM TEMPO REAL

Como Inglaterra x Senegal​​ chegaram para o jogo?

A Inglaterra estreou na Copa do Mundo 2022 com uma vitória por 6 x 2 contra o Irã, que foi seguida de um empate sem gols com os Estados Unidos e uma vitória de 3 a 0 contra o País de Gales.

Já o Senegal iniciou com uma derrota de 2 x 0 para a Holanda. Depois, venceu o Catar por 3 x 1 e o Equador por 2 x 1.