Copa do Mundo 2022: antes de partida entre EUA e Irã, norte-americanos têm entrevista tensa; veja

Os Estados Unidos e o Irã se enfrentam na próxima terça-feira (29), às 16h, pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar. As Seleções estão em uma briga direta pela classificação. E antes da partida, as questões políticas entre os dois países movimentou a entrevista coletiva e deixou o clima tenso para os norte-americanos.

Os norte-americanos foram representados pelo técnico Gregg Berhalter e pelo capitão do time Tyler Adams. Logo no início, o treinador tentou focar na disputa dentro de campo e não nos conflitos políticos entre os países.

“Quando penso nessa partida, sei que envolve outras coisas, outros sentimentos. Mas para nós é um jogo de futebol contra um bom time, um duelo que se tornou mata-mata, com as duas equipes em busca de classificação. É assim que pensamos este confronto. O esporte tem que unir os países, assim como vemos nas olimpíadas. Como irmãos”, ressaltou Gregg Berhalter.

Os jornalistas questionaram sobre as declarações de Jürgen Klinsmann, ex-jogador e agora comentarista. Klinsmann acusou a Seleção do Irã de pressionar o juiz. Ele disse que esse tipo de atitude fazia parte da “cultura deles [iranianos]”.

Sobre isso, o treinador norte-americano soltou: “vim aqui para falar sobre os Estados Unidos, não de Jürgen Klinsmann. É melhor perguntar para ele”.

Em outro momento, o técnico dos EUA foi questionado sobre o que achava sobre o fato dos norte-americanos poderem entrar no Irã enquanto que os iranianos não podiam ir aos Estados Unidos. Gregg respondeu que não sabia sobre política internacional e que não poderia opinar sobre.

Polêmica da bandeira

Outro assunto que foi levantado na coletiva foi uma postagem feita pela conta da Seleção dos EUA no Twitter. O post mostrava uma imagem do Grupo B, mas, os norte-americanos excluíram o emblema da República Islâmica do centro da bandeira do Irã.

Gregg Berhalter lembrou que os jogadores e equipe técnica não eram responsáveis pelas postagens nas redes sociais e pediu desculpas.

“Não temos ideia do que é feito, do que é publicado. Não quero parecer que não me importo, mas esses jogadores trabalharam muito para chegar aqui, e estamos concentrados no nosso trabalho. Tudo que podemos é pedir desculpas, em nome dos jogadores e do nosso staff”, disse o treinador.

Pronúncia errada

O jogador Tyler Adams foi questionado por ter pronunciado “Irã” errado. Além disso, os jornalistas perguntaram qual era a sensação de defender o país que faz críticas ao Irã, mas tem muitos preconceitos, como o racismo.

“Me desculpe pela pronúncia errada. Existe discriminação em qualquer lugar, o que posso atestar ao viver fora do meu país. Nos Estados Unidos estamos fazendo progresso a cada dia. É um processo, acho que o mais importante é isso, ver progresso”, declarou o jogador.

Agenda

Estados Unidos e Irã se enfrentam na terça-feira (29), às 16h. A partida vale uma vaga nas oitavas de final. Atualmente, a Seleção Iraniana é a segunda colocada do grupo, com três pontos, enquanto que os norte-americanos estão em terceiro, com dois.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)