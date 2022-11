Copa do Mundo 2022: Austrália vence, elimina a Dinamarca e carimba a classificação para as oitavas

Deu Austrália! A Seleção Australiana venceu a Dinamarca nesta quarta-feira (30), por 1 a 0, e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

A Austrália venceu com o gol de Mathew Leckie, aos 15 minutos do segundo tempo, e colocou o país nas oitavas do Mundial, ficando na segunda posição do grupo D. A liderança ficou com a atual campeã mundial França, com seis pontos, mas que perdeu com o time reserva para a Tunísia, também por 1 a 0. Nos critérios de desempate, a França ficou em primeiro.