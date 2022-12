Após eliminação da Inglaterra na Copa, torcedor tenta vender 18 mil camisas 'comemorativas'

O empresário inglês Karl Baxter estava super confiante de que a Inglaterra conquistaria o título da Copa do Mundo do Catar. Por isso, o torcedor decidiu fazer um grande investimento: comprou 18 mil camisas comemorativas do bicampeonato da Seleção Inglesa para revender depois. No entanto, a equipe foi eliminada nas quartas de final pela França.

Com isso, o empresário está desesperado, porque cada peça custou 30 libras, R$ 195 na cotação atual. "Não sei o que fazer agora" afirmou Karl em uma entrevista ao jornal The Independent, da Inglaterra.

VEJA MAIS

Baxter explicou que o início da competição para a Inglaterra o fez acreditar que o bicampeonato mundial de fato viria. Assim, ele aceitou a oferta de uma fornecedora e comprou as 18 mil camisas.

"Estou arrasado com a eliminação da Inglaterra. As primeiras exibições no Qatar realmente me impressionaram e eu estava convencido de que desta vez conseguiríamos vencer. Um fornecedor me fez uma oferta e não pude recusar, mas agora tenho 18 mil camisas dizendo que ganhamos e não sei o que fazer com elas", contou o empresário.

Os modelos são brancos, parecidos com o uniforme oficial da Inglaterra e possuem a frase escrita nas costas: "Inglaterra campeã mundial 2022. O [futebol] finalmente voltou para casa".

Mesmo com a frustração da eliminação, Karl colocou as camisas à venda no valor de 9,99 libras, R$ 65, e está torcendo para que as pessoas se solidarizem e comprem as peças.

"Gostaria de fazer um apelo aos ingleses: comprem uma [camiseta] mesmo assim. Ainda vai ficar um pedaço da história e uma lembrança de como jogamos bem a Copa de 2022. Mesmo que nosso time não tenha vencido, na minha opinião eles ainda são vencedores", finalizou.

A Inglaterra conquistou o seu único título em Copas do Mundo em 1966, na edição realizada em casa. No Catar, a equipe perdeu por 2 a 1 para a França nas quartas de final.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)