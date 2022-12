Copa do Mundo 2022: Gato é adotado por jogadores da Seleção da Inglaterra

A seleção da Inglaterra não conseguiu o tão sonhado título da Copa do Mundo 2022, mas voltará para casa com o gato Dave, felino que conquistou os atletas durante o período em que estavam no Centro de Treinamento Al-Wakrah. O animal visitava o local diariamente e foi adotado pelo lateral Kyle Walker e o zagueiro John Stones, que ficaram encantados pelo pet.

O gato de rua, batizado por Stones como Dave, se tornou querido pelos atletas ingleses. No Instagram, vários jogadores compartilharam fotos ao lado do animal, que fazia companhia à seleção nos intervalos de descanso entre os treinamentos.

“Dave é bem-vindo. Algumas pessoas realmente não gostam do gato, mas eu o amo. No primeiro dia que chegamos lá, Dave apareceu. Todas as noites ele se sentava lá esperando por sua comida”, contou Stones.

Para ir a Londres, o felino precisará passar por um período de quatro meses em quarentena, antes de ser liberado para viver em guarda compartilhada com os dois jogadores. Segundo Stones, o animal foi adotado recentemente por ele e Walker e esteve ao lado dos atletas desde o primeiro dia que chegaram no centro de treinamento.

Veja imagens de Dave com os jogadores

seleção inglesa com o gato dave

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)