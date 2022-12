Seleção Brasileira desembarca no Brasil após eliminação na Copa do Mundo 2022

Parte da Seleção Brasileira que jogou a Copa do Mundo no Catar, desembarcou neste domingo (11), no Rio de Janeiro (RJ), após a eliminação do Brasil no Mundial para a Croácia, nas penalidades.

A delegação que desembarcou foi bem pequena. O técnico Tite e a comissão técnica, além de alguns dirigentes e atletas e também o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Raphinha, Rodrygo, Danilo, Weverton, além de Ederson e Everton Ribeiro, foram os jogadores que retornaram ao Brasil. Os outros atletas foram para Europa.

O técnico Tite não quis dar entrevista no saguão do aeroporto. O meia Everton Ribeiro, do Flamengo-RJ, falou um pouco da frustração por não ter seguido no Mundial e afirmou que o trabalho desenvolvido na Seleção Brasileira foi correto.

“É muito recente ainda. Todo mundo está frustrado, triste. Não esperávamos isso, estávamos confiantes de chegar à final. O trabalho foi feito para cima, estava caminhando bem, com uma equipe forte. Infelizmente em um jogo sofremos um chute no gol e perdemos nos pênaltis. O trabalho foi bem feito”, disse ao site Metrópoles.

O meio-campista revelou que foi uma viagem de volta bastante difícil e que todos ainda estão digerindo essa eliminação, principalmente da forma como ocorreu.

“São momentos difíceis. A gente tenta confortar com palavras, mas é difícil. Foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso. Essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo, mas temos de seguir em frente”, falou.