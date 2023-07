Copa do Mundo: Confira as atletas da Seleção Feminina que são LGBTQIA+

A Copa do Mundo Feminina de 2023 está sendo marcada não apenas pelo talento e habilidade das jogadoras, mas também por um recorde histórico de representatividade. Nunca antes na história desse mundial houve tantas atletas assumidamente LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais/Transgêneros/Travestis, Queer, Intersexual, Assexual, Pansexual e Não-binária) como nesta edição. E a Seleção Brasileira fica na frente do ranking.

Um levantamento realizado pela agência Reuters revelou que são 87 jogadoras assumidas, mais do que o dobro das 38 da última edição do campeonato. Entre as seleções participantes, o Brasil se destaca como um verdadeiro exemplo de diversidade.

A Reuters identificou nove atletas LGBTQIA+ na lista para a seleção brasileira, mas apurações adicionais revelaram que o número é ainda maior. Veja algumas das atletas LGBTIQA+ da Seleção.

Marta - Camisa 10

Marta da Seleção Brasileira. (Sam Robles/CBF)

A lendária Marta é um dos grandes destaques, não apenas por ser a craque da Seleção, mas também por seu relacionamento sério com sua colega de time. Carrie Lawrence joga junto com a brasileira no Orlando Pride da National Women's Soccer League.

Apesar de sempre ser reservada nas redes sociais, as duas apareceram juntas publicamente em junho do ano passado e agora estão sempre compartilhando momentos fofos no Instagram.

Tamires Dias - Camisa 6

Tamires da Seleção Feminina. (Thais Magalhães/CBF)

A lateral-esquerda Tamires também vive um romance com uma mulher. Uma das titulares do Brasil, ela namora com a sertaneja Gabi Fernandes há mais de um ano.

O casal tem uma grande torcida e vivem fazendo declarações nas redes sociais. Inclusive, a jogadora vive se arriscando como cantora ao lado da amada.

Andressa Alves - Camisa 9

Andressa da Seleção Feminina. (Thais Magalhães/CBF)

A atacante Andressa é casada há quase três anos com Franciele, ex-jogadora da Seleção Brasileira. As duas chegaram a atuar juntas pelo Brasil, onde se apaixonaram.

Durante a Copa do Mundo, Fran está comentando os jogos da amada pela Cazé TV, sempre mostrando sua torcida.

Lauren Leal - Camisa 14

Lauren da Seleção Feminina. (Thais Magalhães/CBF)

A caçula da Seleção, Lauren também é assumidamente LGBT. A zagueira assumiu namoro com Mileninha, jogadora do Internacional que já atuou pelo Brasil. Mesmo discretas, as duas já conquistaram os internautas que estão apaixonados pela beleza do casal.

Adriana Silva - Camisa 11

Adriana da Seleção Feminina. (Thais Magalhães/CBF)

A "Maga" está vivendo sua melhor fase profissonal e tudo isso ao lado de sua namorada, Natália Castro. A amada está sempre mostrando apoio à meia-campista Adriana, que não poupa declarações nas redes sociais.

Kathellen Sousa - Camisa 3

Kathellen da Seleção Feminina (Thais Magalhães/CBF)

A zagueira da Seleção Brasileira é super discreta com sua vida amorosa nas redes sociais. No entanto, Kathellen mantém um relacionamento com a também jogadora Fernanda Palermo, lateral do São Paulo.

As duas não são de expor o namoro, mas pegaram seus seguidores de surpresa ao publicarem uma declaração juntas no Dia do Orgulho LGBTQIA+.

(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)